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В Польше задержали граждан Украины после нападения на белоруса

22 января 2019, 22:24  •  77 • Украина
В польском Гданьске полицейские задержали троих граждан Украины после ранения белорусского гражданина в одном из хостелов. Об этом информирует «Польское радио».
 
© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Отмечается, что во время распития алкогольных напитков произошла ссора между белорусом и одним из украинцев. В ходе конфликта гражданин Украины ударил оппонента ножом. 

«Кроме 40-летнего мужчины, задержана также 44-летняя женщина, также гражданка Украины», — указано в сообщении.

Также на месте преступления задержали 48-летнюю украинку, оскорбившую полицейских.

По данным издания, гражданин Белоруссии госпитализирован с тремя ножевыми ранениями. Трое задержанных украинцев находятся под арестом.

В декабре гражданин Украины попытался провезти в Россию почти 1 млн рублей в ботинках.

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