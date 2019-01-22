В Польше задержали граждан Украины после нападения на белоруса

В польском Гданьске полицейские задержали троих граждан Украины после ранения белорусского гражданина в одном из хостелов. Об этом информирует «Польское радио».

Отмечается, что во время распития алкогольных напитков произошла ссора между белорусом и одним из украинцев. В ходе конфликта гражданин Украины ударил оппонента ножом.

«Кроме 40-летнего мужчины, задержана также 44-летняя женщина, также гражданка Украины», — указано в сообщении.

Также на месте преступления задержали 48-летнюю украинку, оскорбившую полицейских.

По данным издания, гражданин Белоруссии госпитализирован с тремя ножевыми ранениями. Трое задержанных украинцев находятся под арестом.

В декабре гражданин Украины попытался провезти в Россию почти 1 млн рублей в ботинках.