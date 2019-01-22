|
В Польше задержали граждан Украины после нападения на белоруса
22 января 2019, 22:24 • 77 • Украина
В польском Гданьске полицейские задержали троих граждан Украины после ранения белорусского гражданина в одном из хостелов. Об этом информирует «Польское радио».
© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Отмечается, что во время распития алкогольных напитков произошла ссора между белорусом и одним из украинцев. В ходе конфликта гражданин Украины ударил оппонента ножом.
«Кроме 40-летнего мужчины, задержана также 44-летняя женщина, также гражданка Украины», — указано в сообщении.
Также на месте преступления задержали 48-летнюю украинку, оскорбившую полицейских.
По данным издания, гражданин Белоруссии госпитализирован с тремя ножевыми ранениями. Трое задержанных украинцев находятся под арестом.
В декабре гражданин Украины попытался провезти в Россию почти 1 млн рублей в ботинках.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 января 2019, 11:39
|
21 января 2019, 19:39
|
18 января 2019, 14:24
|
16 января 2019, 01:54
|
18 января 2019, 17:24
|
19 января 2019, 14:39
|
19 января 2019, 00:09