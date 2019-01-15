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В Польше задержали 72-летнего пенсионера, угрожавшего президенту смертью
15 января 2019, 03:09 • 36 • Политика
Польская полиция задержала 72-летнего жителя Варшавы. Согласно заявлению правоохранителей, пенсионер угрожал президенту страны Анджею Дуде смертью.
Напомним, что в минувшее воскресение во время благотворительного концерта в Гданьске вооруженный ножом мужчина напал на мэра города Павла Адамовича. Нападавший нанес политику несколько ранений — в том числе в области сердца. От полученных ран Адамович скончался в понедельник, 14 января, так и не придя в сознание.
Когда задержанный в Варшаве мужчина совершил свой звонок с угрозами в адрес президента Дуды, он упомянул инцидент в Гданьске. Полицейские становили место жительства звонившего и изъяли у него телефонный аппарат, с которого был сделан звонок.
Уже сегодня, заявили в польской полиции, он будет помещен в следственный изолятор.
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