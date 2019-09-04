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В Польше вспомнили о претензиях на части Украины и Литвы: Карту с "захваченными" городами нарисовали на поезде

04 сентября 2019, 10:24  •  188 • Политика
В Польше вспомнили о претензиях на части нынешних Украины и Литвы, которые входили в состав страны до 1939 года. Карту с "захваченными" городами разместили на поезде, который курсирует из Жешува в Пшемысль.
В Польше по маршруту Жешув — Пшемысль запустили поезд, на котором нарисована карта страны в границах, которые существовали до сентября 1939 года.
Судя по попавшим в соцсети фото, в числе "захваченных" городов как польские обозначены Ровно, Львов и Луцк. Кроме того, нынешняя столица Литвы Вильнюс отмечена как польский город. Карта сопровождается портретом маршала Юзефа Пилсудского и изображением польских солдат.
Поезд сфотографировали в тот день, когда в Польшу прибыл с официальным визитом украинский лидер Владимир Ззеленский.
"Зеленский поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Вроде исторической памяти", - переводит РИА Новости комментарии под опубликованным в "Фейсбуке" фото.
Напомним, Польская Республика, или иначе Вторая Речь Посполитая, существовала с 1918 по 1939 год. В неё входили части нынешней Западной Украины, Западной Белоруссии и часть современной Литвы. Лидером республики стал революционер Пилсудский. Согласно Версальскому миру республика получила часть немецкой провинции Позен и часть Померании. Жители Силезии после нескольких восстаний против немецких властей проголосовали за вхождение в состав Польской Республики. Польско-украинская война закончилась полным поражением Западно-Украинской Народной Республики, война между Польшей и молодой Советской Россией также закончилась победой Варшавы.
Вторая Речь Посполитая перестала существовать после нападения Германии 1 сентября 1939 года.

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