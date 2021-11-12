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В Польше возмутились заявлением ЕК о непричастности "Газпрома" к росту цен на топливо

12 ноября 2021, 10:25  •  39 • Политика
Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Негодующий депутат потребовал разъяснений
Депутат Европарламента, представитель Польши Збигнев Кузьмюк выступил с критикой в адрес замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, заявившего ранее, что Российская Федерация в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставкам газа в европейские государства. Польский парламентарий выразил несогласие с мнением коллеги и направил в ЕК соответствующее обращение.
По мнению польского парламентария, позиция коллеги "снимает ответственность" с российского "Газпрома" за ценовой скачок на газовом рынке Европейского союза. Кузьмюк твердо уверен, что позиция заместителя председателя Еврокомиссии выглядит куда более сомнительной, если взять в расчет недавнее сообщение органа исполнительной власти (самой ЕК), в котором говорится о необходимости расследования возможного поведения энергетической компании с целью выявления ее недобросовестного поведения на рынке.
Кузьмюк потребовал от Еврокомиссии объяснить высказывание Тиммерманса, попросив указать основания для подобного заявления.
"На каком основании Франс Тиммерманс освобождает "Газпром" от ответственности за ситуацию на газовом рынке Европейского союза?" – приводит RT выдержку из документа.
Польские депутаты не впервые критикуют Еврокомиссию: так, представитель страны в Европарламенте Богдан Жоньца обвинил ЕК в бездействии в решении проблем по резким ценам на газ. Именно позиция исполнительного органа, уверен парламентарий, чинит Евросоюзу препятствия в стремлении добиться энергетической безопасности. Депутат также обвинил российский "Газпром" в сокращении поставок голубого топлива в страны Старого Света.

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