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В Польше возмутились объяснениями властей о закрытии малого приграничного движения с Россией

28 октября 2021, 11:35  •  201 • Политика
Фото: Ludek Perina/CTK/www.globallookpress.com
Власти лишили население взаимодействия с соседями и проигнорировали интересы периферийных районов, заявил сенатор
В 2016 году Польша приняла решение о приостановлении действия соглашения о малом приграничном движении с Российской Федерацией. Официальная позиция Варшавы сводилась к визиту в страну Папы Римского, Всемирным дням молодежи и саммиту Североатлантического альянса. Местные журналисты направили в МИД Польши запрос, поинтересовавшись, существуют ли шансы на возобновление.
Во внешнеполитическом ведомстве ограничились парой фраз, заявив, что решение пятилетней давности вызвано интересами госбезопасности и неком злоупотреблении в торговле акцизной продукцией. Мера имеет ограниченный срок действия, однако в настоящее время предпосылок для ее отмены у Варшавы нет. Правительство же, аргументируя свое решение, упоминало "аннексию Крыма". Однако теперь выяснилось, что дело заключается еще и в "злоупотреблении в торговле" – жители Польши привозили из РФ море алкоголя, табачной продукции и бензина.
Объяснения официальной Варшавы раскритиковал сенатор, представитель партии "Гражданская платформа" Ежи Вчислу, заявивший о том, что такое явление вряд ли имеет огромные масштабы. Мировая практика такова, что жители на приграничных территориях всегда видят выгоду в ценовой разнице. Однако заявление о "злоупотреблениях" звучит весьма странно.
"Тогда пусть назовут масштаб этого явления. Полагаю, он не позволял лишать страну важного для взаимодействия приграничного населения механизма. Их и так наказали тем, что они живут на окраинах, куда крупный бизнес лезть не хочет, – выразил мнение Вчислу.
Сенатор напомнил, что россияне оставляли в Польше больше денег, чем их соседи в России. Речь идет о весьма серьезных доходах, и заявления о неких "злоупотреблениях" в торговой сфере крайне несерьезны. Власти подорвали сотрудничество граждан Польши с россиянами на гражданском уровне, лишив себя и население хорошего заработка.

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