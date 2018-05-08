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В Польше восстановят захоронения советских и польских солдат

08 мая 2018, 21:24  •  73 • Украина
«Есть ценности, которые нужно сохранить во что бы то ни стало»
Братство польско-российской дружбы намерено отреставрировать могилы солдат Советской армии и Армии Людовой (АЛ), а также памятник польским саперам 12-й дивизии АЛ, сражавшейся плечом к плечу с советскими воинами за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков в городе Старгард Западно-Поморского воеводства. Руководство города и администрация воеводства поддержали это намерение.
Сейчас кладбище находится в плачевном состоянии. Часть надгробий повреждены корнями деревьев и заросли мхом. На некоторых могилах отбиты буквы у имён, надгробные памятники постепенно разрушаются.
Руководитель Братства польско-российской дружбы Пётр Боло-Радтке сообщил: «Мы получили разрешение для первого этапа работ. В ближайшее время я опубликую административные документы… Я рассчитываю на поддержку всех сторонников и членов братства в реализации этого проекта… На кладбище похоронены герои, как поляки, так и русские».
Ранее на вопрос, что значит быть пророссийским, Боло-Радтке ответил: «Есть ценности, которые нужно сохранить во что бы то ни стало… Мы гордимся тем, что делаем. На этой основе и была учреждена наша организация. Она создана людьми и для людей, чья главная цель – сбережение мира…»
В годы войны в оккупированном Старгарде немцы расположили фабрику по производству фауст-патронов, из-за чего окрестности города подвергались налёту авиации антигитлеровской коалиции. 5 марта 1944 г. советские войска освободили город, а 23 марта 1945 г. власть в городе была передана полякам.
Соб. корр. ФСК
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