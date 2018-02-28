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В Польше в ДТП с рельсовым автобусом погибли четверо граждан Украины

28 февраля 2018, 12:54  •  132 • Украина
В Польше в результате столкновения легкового автомобиля с рельсовым автобусом погибли четверо граждан Украины, сообщает Naszemiasto.
 
© opole.naszemiasto.pl
 

ДТП произошло на переезде в городе Ополе. В легковом автомобиле находились три женщины и мужчина. 

«Все они граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет», — сообщил представитель местной полиции. 

По данным издания, никто из находившихся в рельсовом автобусе не пострадал.

Отмечается, что на месте ДТП работали примерно 30 спасателей, полицейские и прокурор. 

В январе сообщалось, что в Польше водитель грузовика протаранил дом с тремя детьми. 

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