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В Польше в ДТП с рельсовым автобусом погибли четверо граждан Украины
28 февраля 2018, 12:54 • 132 • Украина
В Польше в результате столкновения легкового автомобиля с рельсовым автобусом погибли четверо граждан Украины, сообщает Naszemiasto.
© opole.naszemiasto.pl
ДТП произошло на переезде в городе Ополе. В легковом автомобиле находились три женщины и мужчина.
«Все они граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет», — сообщил представитель местной полиции.
По данным издания, никто из находившихся в рельсовом автобусе не пострадал.
Отмечается, что на месте ДТП работали примерно 30 спасателей, полицейские и прокурор.
В январе сообщалось, что в Польше водитель грузовика протаранил дом с тремя детьми.
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