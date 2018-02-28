В Польше в ДТП с рельсовым автобусом погибли четверо граждан Украины

В Польше в результате столкновения легкового автомобиля с рельсовым автобусом погибли четверо граждан Украины, сообщает Naszemiasto.

ДТП произошло на переезде в городе Ополе. В легковом автомобиле находились три женщины и мужчина.

«Все они граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет», — сообщил представитель местной полиции.

По данным издания, никто из находившихся в рельсовом автобусе не пострадал.

Отмечается, что на месте ДТП работали примерно 30 спасателей, полицейские и прокурор.

В январе сообщалось, что в Польше водитель грузовика протаранил дом с тремя детьми.