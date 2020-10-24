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В Польше ужесточили запрет на аборты
24 октября 2020, 06:50 • 83 • В мире
Конституционный суд Польши ужесточил запрет на аборты. Согласно главному закону страны, ценна любая человеческая жизнь.
Конституционный суд 22 октября рассматривал дело о евгенических абортах (прерывание беременности в случае патологии плода) и признал их неконституционными. До этого с 1993 года в стране действовал закон, по которому разрешены аборты по медицинским показаниям (угроза жизни матери или ребёнка, нарушения развития плода) до 12-й недели беременности. Также подобное медицинское вмешательство не запрещалось женщинам, которых изнасиловали.
С инициативой разобраться в этом деле ранее выступили депутаты парламента. Представители фракции "Закон и порядок", у которой большинство голосов в правительстве, считают, что аборт следует запретить во всех случаях. Они ссылаются на одну из статей главного закона Польши, в которой говорится, что у человека с момента зачатия есть право на жизнь. Политики назвали евгенические аборты неуважением к этому закону.
Минздрав Польши сообщил, что за 2019 год в стране было сделано 1074 операции по прерыванию беременности из-за неизлечимых болезней плода. Общее количество легальных абортов - 1100.
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