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В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток

10 октября 2020, 02:40  •  84 • В мире
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений. Оказывается, во многих странах мира картошку постоянно варят неправильно. Этот корнеплод нельзя заливать холодной водой, как все привыкли, а нужно опускать в кипяток.
На страницах издания Wirtualna Polska рассказали о главной ошибке, которую допускают при приготовлении картофеля. Чаще всего очищенные клубни кладут в кастрюлю, заливают холодной водой и потом ставят на плиту. Правильно делать иначе: сырой картофель надо погружать в кипяток и затем варить до готовности, то есть минут 15-20.
Авторы статьи уверены, что второй способ приготовления позволит сохранить максимальное количество питательных веществ, а их в этом овоще немало. Картофель содержит серу, марганец, магний, железо, кальций, йод, натрий, витамин C. Желательно варить клубни в мундире, так как под кожурой наиболее насыщенные микроэлементами части.
В публикации приводится рецепт монаха из монастыря бонифратров во Вроцлаве. Отец Гранде смешивал воду, в которой варилась картошка, с молоком, делал пюре, добавляя в него сливочное масло и лук.

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