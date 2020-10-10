В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток

На страницах издания Wirtualna Polska рассказали о главной ошибке, которую допускают при приготовлении картофеля. Чаще всего очищенные клубни кладут в кастрюлю, заливают холодной водой и потом ставят на плиту. Правильно делать иначе: сырой картофель надо погружать в кипяток и затем варить до готовности, то есть минут 15-20.

Авторы статьи уверены, что второй способ приготовления позволит сохранить максимальное количество питательных веществ, а их в этом овоще немало. Картофель содержит серу, марганец, магний, железо, кальций, йод, натрий, витамин C. Желательно варить клубни в мундире, так как под кожурой наиболее насыщенные микроэлементами части.

В публикации приводится рецепт монаха из монастыря бонифратров во Вроцлаве. Отец Гранде смешивал воду, в которой варилась картошка, с молоком, делал пюре, добавляя в него сливочное масло и лук.