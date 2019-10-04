В Польше ставилась задача уничтожить «любую Россию»...

Требуя репараций от Германии, Польша демонстрирует историческое беспамятство

Варшава требует от Берлина денег – репараций в сумме от 850 до 900 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный Германией во время Второй мировой войны. Президент Анджей Дуда заявил, что Польша «не закрыла тему репараций и группа экспертов занимается этим в польском парламенте». В частности, этим занимается депутат сейма Януш Шевчак, который советует Берлину раскрыть кошелёк без канители: «Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций».

Напомним: после Второй мировой войны Польша получила репарации в виде материального имущества, эквивалентного 2,37 миллиарда долларов, и очень значительное приращение государственной территории. К Польше отошли части Западной Пруссии, Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, бывший вольный город Данциг и округ Щецина. Это примерно 25 (!) процентов территории Германии в границах 1937 года.

В 1954 году между Польшей и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к ГДР. На него и указывает сегодня ФРГ. В Варшаве же призывают соглашение пересмотреть. По этой логике, однако, надо дезавуировать многие «невыгодные» международные соглашения, хотя польская поговорка и гласит: Сo się stało, to się nie odstanie (Что произошло, того не отменить).

Надо сказать, надежд на получение репараций у Польши никаких. И кое-что можно Польше напомнить. После смерти Пилсудского Польша стала сближаться с Германией, а потом сдружилась с ней на почве вражды к Советскому Союзу.

…Умирая в мае 1935 года, Юзеф Пилсудский заклинал: «Остерегайтесь немцев!» Однако после смерти Пилсудского Польша стала сближаться с Германией, а потом и вовсе сдружилась с рейхом на почве вражды к Советскому Союзу. 31 августа 1937 года Генеральный штаб Войска Польского принял секретную директиву, в которой ставилась задача уничтожения «любой России» – независимо от её общественного строя и государственной идеологии.

В 1930-х годах в Варшаву постоянно наведывались в качестве гостей дипломатических раутов, парадов, званых обедов сподвижники Гитлера – Геббельс, Геринг, Риббентроп, Гиммлер… Жители Польши, позволявшие себе неподобающие отзывы о нацистских правителях Германии, подвергались наказанию. Редактор журнала «Полония» Пустельник угодил на месяц в тюрьму за публикацию карикатуры на Гитлера. Редактор католического издания на немецком языке «Фольксцайтунг» Трункхардт провёл в польской тюрьме десять месяцев за оскорбление Гиммлера.

Польша «не обратила внимания» на аншлюс Австрии и вместе с Третьим рейхом разорвала на части Чехословакию, отняв у неё восточную часть Тешинской Силезии. Недаром Черчилль называл Польшу «гиеной Европы».

Ещё весной 1939 года казалось, что ничто не омрачает германо-польские отношения. Однако Гитлер, который относился к Польше с презрением (всё-таки славяне), потребовал от поляков освободить «Польский коридор» (Данцигский коридор), разрезавший после Версальского мира Германию надвое и отделявший Восточную Пруссию от остальных немецких земель. Кроме того, Берлин пожелал сделать немецким и вольный город Гданьск (Данциг). Однако поляки отказали Гитлеру.

Эта история завершилась операцией «Вайс» – 1 сентября 1939 года войска вермахта вторглись в Польшу. Франция и Англия даже пальцем не пошевелили, чтобы спасти своего союзника. Польша была разгромлена немцами за две недели, польское правительство бежало…

В ходе Второй мировой войны польско-германское взаимодействие возродилось на новом уровне. На территории Польши находилось несколько немецких концлагерей – Освенцим, Треблинка, Майданек, Хелмно, Белжец, Собибор. Поляки нередко выдавали нацистам местных евреев. Правда, были достойные упоминания исключения. Так, члены подпольного совета организации «Жегота», подвергая риску свои жизни, снабжали евреев поддельными документами и деньгами, помогали прятаться, размещали еврейских детей в приёмных семьях, детских домах, укромных местах…

А другие поляки шли на службу в Polnische Hilfspolizei, которая использовалась в борьбе с партизанами и для охраны еврейских гетто. Граждане Польши служили в частях СС – в дивизии Totenkopf, в 4-й полицейской гренадёрской дивизии, в 31-й гренадёрской дивизии Bohmen und Mahren, в 32-й гренадёрской дивизии, воевали в их составе за интересы рейха на Крите, Ближнем Востоке, в Югославии, Африке.

Когда Гитлер вторгся в СССР, поляки пришли вместе с завоевателями. Наказ польского Генштаба уничтожить «любую Россию» не забывался. Потом в районе Бородинского поля, недалеко от французского кладбища времён Отечественной войны 1812 года, находили могилы польских военных, погибших во время наступления на Москву зимой 1941 года…

«Мы можем считать, что у 2-3 миллионов человек в Польше есть родственник, который служил в вермахте, – говорил в одном из интервью профессор Рышард Качмарек, автор книги «Поляки в вермахте». – Из докладов представительства польского правительства в оккупированной Польше следует, что до конца 1944 года в вермахт было призвано около 450 тысяч граждан довоенной Польши. В общем можно считать, что через немецкую армию во время войны их прошло около полумиллиона».

Да, была другая Польша, были другие поляки. Они принимали участие в партизанском движении на территории СССР, воевали против нацистов на советско-германском фронте в составе 1-го польского корпуса, в который вошли дивизия имени Тадеуша Костюшко, танковый полк имени Героев Вестерплатте, истребительный авиаполк «Варшава». Эти поляки вместе с советским солдатами, освобождали свою родину от немцев, участвовали в наступлении на Берлин и Прагу. Другие польские военнослужащие сражались в Норвегии, Франции на Ближнем Востоке, Югославии, Италии; в составе союзного экспедиционного корпуса участвовали в высадке в Нормандии в 1944 году.

Поляки сопротивлялись оккупантам и в оккупированной Польше. Бывшие солдаты и офицеры разгромленного немцами Войска Польского армии влились в отряды «Ендруся», «Губали» и другие. В конце 1941 года была создана организация «Союз освободительной борьбы», в январе 1942 года – Гвардия Людова.

Однако число тех, кто воевал против Гитлера, было намного меньше тех, кто поддерживал нацистский режим. Так за что Польше, существенно нарастившей свою территорию (кстати, благодаря Сталину!) за счёт земель Третьего рейха, требовать сегодня от Германии репараций?