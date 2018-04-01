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В Польше снесён памятник советским защитникам белорусов от польского бандподполья

01 апреля 2018, 18:39  •  62 • В мире
В приграничной с Белоруссией польской деревне Дубиче Церкевне Хайнувского повета снесён памятник советским солдатам, освободившим деревню от фашистской оккупации.
В боях за деревню в 1944 г. полегли 452 красноармейца. В 1985 г. здесь был установлен памятник с именами 26 освободителей. Самому старшему из них было всего 38 лет.
Памятник хотели снести ещё в 2007 г., но местные жители во главе с главой поселковой администрации Анатолем Павловским высказались против. Теперь в Дубичах Церкевных новый глава – Леон Малашевский, ярый сторонник уничтожения свидетельств подвига советских солдат на польской земле.
Он признаётся, что и в этот раз жители высказывались против сноса памятника, но это всё из-за их неосведомлённости о том, что в Польше «советская оккупация» сменила немецкую.
Малашевский забыл добавить, что у местных жителей есть ещё горький опыт общения с польским антисоветским подпольем 1940-1950-х гг. Непосредственно в Хайнувском повете орудовала банда капитана Армии Крайовой Ромуальда Райса, защиту от которой селяне искали у советских солдат.
В 1946 г. банда учинила массовую расправу над населением православных белорусских деревень Волька Выгоновска, Зани, Шпаки, Залешаны и Лазицы. Было также совершено нападение на Хайнувку. В 1949 г. польским судом была доказана причастность Райса к этим преступлениям, он был расстрелян.
В соответствии с принятым в 2017 году законом о декоммунизации в Польше не должно к 2019 году остаться ни одного памятника красноармейцам. Вместо них улицы польских городов украсят памятники и мемориальные таблички боевикам польского антисоветского бандподполья. Ромуальд Райс варшавской пропагандой тоже переведён из разряда карателей в герои польского народа.
Соб. корр. ФСК
Фото: так выглядел памятник освободителям Дубиче Церкевне

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