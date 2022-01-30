В Польше шумно готовятся к войне на Украине

И говорят о «прекрасной эпохе» в отношениях с Киевом

Во второй половине января жители восточных воеводств Польши получили письма из министерства национальной обороны, где сообщалось, что их транспортные средства подлежат мобилизации в случае войны. Свои действия военное ведомство Речи Посполитой объясняло ухудшением ситуации вокруг Украины.

В Речи Посполитой сейчас кадры с российскими танками, орудиями, «Градами» не сходят с экранов. Нет недостатка и в экспертах, точно знающих, как остановить русский империализм. Истерия гораздо сильнее, чем весной прошлого года. Паника перекинулась даже на бизнес-издания. Так, портал Business Insider подготовил большую статью, посвященную тому, как война скажется на экономике Речи Посполитой. Прогноз неутешителен.

Вырисовывается интересная тенденция: Польша старается выставить себя главной защитницей Украины. 20 января Владимир Зеленский побывал с визитом в Варшаве и встретился с Анджеем Дудой. Польская сторона осталась очень довольна переговорами: Якуб Кумох, шеф Бюро международной политики («карманный» МИД польского президента), написал в "Твиттере", что в отношениях между двумя странами установилась «прекрасная эпоха». А Дуда заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Варшавы.

Анджей Дуда принимает Владимира Зеленского. Фото: president.gov.ua

Что имелось в виду, стало яснее в последующие дни. Сначала Кумох туманно намекнул, что поддержка Украины может зайти очень далеко. Затем Павел Солох, глава президентского Бюро национальной безопасности, в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna заговорил о военной помощи Киеву. Солоха спросили, находятся ли в восточных областях Украины подразделения польских войск специального назначения, но руководитель Бюро отказался отвечать и выдал двусмысленную фразу о том, что тема помощи киевскому режиму силами Войска Польского в данный момент не поднимается. Это можно было понять так, что вопрос всё-таки рассматривается, что быстро подтвердилось.

24 января Бюро национальной безопасности собралось на заседание. Председательствовал Анджей Дуда, участвовали Якуб Кумох, Павел Солох, министр национальной обороны Мариуш Блащак, начальник Генерального штаба Раймунд Анджейчак, министр внутренних дел Мариуш Каминский. По окончании заседания Солох сообщил, что обсуждалась военная помощь Украине, детали он опустил. А спустя пару часов глава Бюро нацбезопасности скорректировал своё заявление и объяснил, что польское военное присутствие на Украине сводится к участию в совместных учениях, об отправке дополнительных контингентов речь не идёт.

Павел Солох после заседания Бюро национальной безопасности. Фото: wydarzenia.interia.pl

Декларируя поддержку Украине, Польша одновременно старается дискредитировать в глазах «коллективного Запада» Германию и Францию. 22 января официоз Polska Agencja Prasowa опубликовал интервью с профессором Пшемыславом Журавским вель Граевским. Несколько лет назад профессор был советником министра иностранных дел, а с декабря он является председателем Совета по вопросам обороны и безопасности при президентском Национальном совете развития. Высокопоставленный эксперт заявил, что Германия и Франция могут «сдать Украину Путину» (эти слова профессора были вынесены в заголовок), хотя разъяснений, как это может быть сделано, не дал.

Тему подхватила Rzeczpospolita, констатировав в редакционном комментарии, что Берлин и Париж пошли по пути выстраивания диалога с Москвой. Rzeczpospolita осудила Германию за то, что для неё интересы собственной промышленности важнее «общих западных ценностей». Звучит абсурдно, но польские публицисты это не замечают. А главный вывод статьи таков: единственный гарант европейской безопасности – США. Телеканал TVP (он считается «первой кнопкой» польского ТВ) тоже не остался в стороне от антинемецкой кампании. 24 января на TVP вышел репортаж с заголовком «Тревожный союз Берлина и Москвы». Посыл незамысловат: Германии, оказывается, с НАТО не по пути; вместо того, чтобы помогать Украине, она заигрывает с Москвой.

А заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк отправился в ФРГ, где заявил, что ждет от Берлина «четкого сигнала» по Украине и сомневается, можно ли доверять немецким политикам. Польский гость нагловато потребовал, чтобы Германия отказалась от «Северного потока – 2» и одобрила передачу вооружений украинской армии.

Шимон Шинковский вель Сенк. Фото: zeit.de

Подоплёка подобных выпадов прозрачна: в последнее время Польша стала «паршивой овцой» Евросоюза, где наибольший вес как раз имеют Германия и Франция. Варшаву наказали за её судебную реформу и за то, что она не закрыла шахту «Турув» на границе с Чехией (шахту посчитали вредной для окружающей среды). Польша отказалась платить штраф, но Еврокомиссия нашла выход – деньги удержат из дотаций, причитающихся Речи Посполитой из общеевропейской копилки. А суммы штрафов солидные: начиная с сентября 2021 года, за каждый день работы «Турува» с поляков взимают по полмиллиона евро.

Помимо наказания деньгами, в ЕС не скрывают отношения к нынешнему польскому руководству. На днях вышло интервью депутата Европарламента Эстебана Гонсалеса Понса, которое он закончил словами: «Мы постараемся помочь польскому обществу сменить власть…» При таких противоречиях со старой Европой Варшаве выгодно изображать себя защитницей «свободного мира» в противовес Берлину и Парижу, якобы готовых «сдать Украину Путину».

В поддержке Польшей киевского режима просматривается и внутриполитический аспект. Польские инициативы в отношении Украины исходят преимущественно из президентского дворца. У его хозяина идет второй срок, нового президента должны выбирать в 2025 году, но уже Анджей Дуда может превратиться в политический труп гораздо раньше. Реально Польшей управляет серый кардинал Ярослав Качиньский, председатель партии «Право и справедливость». А у Дуды отношения с Качиньским испорчены.

Ярослав Качиньский и Анджей Дуда. Фото: se.pl

Сейчас президентский дворец вроде бы берет верх в подковерной схватке. Набрать дополнительные очки Дуде помогла видеоконференция 24 января с участием Джо Байдена, Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля, Йенса Столтенберга, Бориса Джонсона, Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги. Анджей Дуда был единственным государственным деятелем Восточной Европы, кого позвали на этот виртуальный саммит. Позвали и пообещали, что в случае войны восточный (польский) фланг НАТО укрепят пятью тысячами американских солдат.

Борьба внутри польского правящего лагеря продолжается, и шумная поддержка Украины – часть этой политической склоки.