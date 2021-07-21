Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Главная / Политика

В Польше считают Россию "нецивилизованной" после отказа отдать обломки самолёта Качиньского

21 июля 2021, 01:35  •  65 • Политика
В МИД Польши назвали Россию "нецивилизованной" за отказ до завершения расследования передать обломки упавшего под Смоленском самолёта.
Замглавы МИД Польши Марцин Пшидач резко высказался относительно России в связи с отказом возвращать Польше обломки самолёта, на котором разбился президент Лех Качиньский.
"Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", - заявил польский дипломат в интервью изданию wPolsce. По его словам, Россия "не уважает принципы цивилизованного мира".
Представитель МИД Польши считает, что Россия - "это очень большой вызов", передают "Известия". Он также заявил, что между Польшей и Россией нет возможности политического диалога. Поэтому Варшава ведёт контакты с Москвой только на низком уровне.
В России ранее отметили, что обломки упавшего под Смоленском самолёта останутся в стране до завершения расследования. В Польше также ведётся расследование уголовного дела о крушении самолёта с элитой Польши.
При заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года разбился самолёт Ту-154. Погибли семь членов экипажа и 89 находившихся на борту пассажиров, среди которых был президент Польши Лех Качиньский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






65
Источник
Похожие новости
20 июля 2021, 21:55
"Не отступать": Президент Путин и Патриарх Кирилл объявили о начале Русского прорыва
20 июля 2021, 21:55
Политолог о гипотетическом допросе Шойгу в СБУ: "Испытают нервный шок"
20 июля 2021, 21:55
Телефон Макрона поставили "на прослушку"? Стало известно, кто мог шпионить за президентом Франции
20 июля 2021, 21:55
Порошенко признали "ненаучным фантастом" за слова про Крым
20 июля 2021, 23:45
"Во всём виновата Россия!": Зеленский "погрузил" нормандский процесс в кому
20 июля 2021, 23:45
"Мы - будущее ЕС": Зеленскому объяснили, почему Евросоюзу не нужна Украина
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2021, 23:45
"Во всём виновата Россия!": Зеленский "погрузил" нормандский проц...
20 июля 2021, 23:45
"Мы - будущее ЕС": Зеленскому объяснили, почему Евросоюзу не нужна Украина
20 июля 2021, 23:45
СБУ высмеяли за попытки продолжить давить на Шойгу: "Постыдное шоу"
20 июля 2021, 23:45
Страны четыре, а меча три? Болгары отпустили сальную шутку из-за учений на Украине
20 июля 2021, 23:45
В МИД России назвали "сложной задачей" последствия выхода из Договора по от...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2021, 07:35
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
17 июля 2021, 05:55
Турецкие отели начали закрывать из-за главной "фишки"
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом
16 июля 2021, 06:00
See Breeze-2021: военнослужащая из США обвинила ВСУшников в домогательствах
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
18 июля 2021, 04:50
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США
17 июля 2021, 08:40
Медведчук написал ответ Путину о будущем Украины и РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.