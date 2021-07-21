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В Польше считают Россию "нецивилизованной" после отказа отдать обломки самолёта Качиньского
21 июля 2021, 01:35 • 65 • Политика
В МИД Польши назвали Россию "нецивилизованной" за отказ до завершения расследования передать обломки упавшего под Смоленском самолёта.
Замглавы МИД Польши Марцин Пшидач резко высказался относительно России в связи с отказом возвращать Польше обломки самолёта, на котором разбился президент Лех Качиньский.
"Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", - заявил польский дипломат в интервью изданию wPolsce. По его словам, Россия "не уважает принципы цивилизованного мира".
Представитель МИД Польши считает, что Россия - "это очень большой вызов", передают "Известия". Он также заявил, что между Польшей и Россией нет возможности политического диалога. Поэтому Варшава ведёт контакты с Москвой только на низком уровне.
В России ранее отметили, что обломки упавшего под Смоленском самолёта останутся в стране до завершения расследования. В Польше также ведётся расследование уголовного дела о крушении самолёта с элитой Польши.
При заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года разбился самолёт Ту-154. Погибли семь членов экипажа и 89 находившихся на борту пассажиров, среди которых был президент Польши Лех Качиньский.
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