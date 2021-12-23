В Польше решили засудить Лукашенко из-за геноцида белорусов

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Местный адвокат собрал документы о "преступлениях" Минска после президентских выборов 2020 года и в период миграционного кризиса

В Польше собрались подать в суд на президента Белоруссии Александра Лукашенко, обвинив его и других руководителей страны в геноциде сограждан. Об этом сообщает беглый оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец со ссылкой на польский портал Interia.

Отмечается, что адвокат Томаш Вилиньский в четверг, 23 декабря, подал в Национальную прокуратуру Варшавы уведомление "о подозрении в преступлениях", якобы совершенных Лукашенко и представителями властных структур Республики.

"Самыми серьезными обвинениями являются геноцид и преступления против человечности. В январе подадут заявление в Международный уголовный трибунал в Гааге", – написал Болкунец в телеграм-канале.

Обоснование уведомления содержит свыше 160 страниц и приложения на 10 тыс страниц.

По данным польского портала, в числе подозреваемых в геноциде против граждан Белоруссии, Польши, Ирака, Сирии и других стран значатся более 20 сотрудников силовых ведомств и членов правительства Республики. Среди них председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома полковник Дмитрий Балаба и прочие, указывает политолог.

Пан Вилиньский утверждает, что у него в наличии на руках документы, доказывающие несколько случаев убийств по заказу властей.

"Большинство данных, которые есть о белорусах и иракцах, представляют собой очень подробную информацию о миграциях и туристических агентствах, времени и маршрутах. Это касается периода с апреля до 4 ноября 2021 года", – указывает Болкунец на своем портале, вероятно, имея в виду миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Ранее в октябре сам бацька на встрече с генпрокурором РФ Игорем Красновым попросил российскую сторону оказать содействие в расследовании дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны. В конце ноября стало известно, что Москва и Минск сформируют международную следственную группу по данному вопросу.

