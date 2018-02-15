|
В Польше решили найти замену "Северному потоку - 2"
15 февраля 2018, 03:24 • 254 • В мире
В Варшаве заявили, что хотят осуществить проект собственного балтийского газопровода Baltic Pipe.
В Польше решили возродить старый проект газопровода Baltic Pipe в пику российскому трубопроводу "Северный поток - 2". По данным СМИ, газопровод Польши протянется в Данию.
Инициаторами возрождения проекта выступили депутаты партии "Право и справедливость".
Отмечается, что газопровод будет обладать пропускной способностью в 10 миллиардов кубометров в год. Сам проект был ранее создан государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Она на 15 лет зарезервировала мощности газопровода.
Однако в связи с реальной конкуренцией "Северного потока - 2" Варшава решила попытаться занять свою нишу.
По предварительным оценкам, проект может быть реализован к 2022 году.
Подпишитесь на нас
254
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 февраля 2018, 02:39
|
11 февраля 2018, 08:24
|
10 февраля 2018, 09:39
|
12 февраля 2018, 00:39
|
11 февраля 2018, 01:54
|
10 февраля 2018, 19:24
|
12 февраля 2018, 03:54