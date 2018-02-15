Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Будущее за людьми, умеющими работать в коллективе, и в этом наше...
Некоторые итоги косовского проекта
Сирийский ад и русский провал
Евросоюз использует Черногорию для давления на Сербию
Главная / В мире

В Польше решили найти замену "Северному потоку - 2"

15 февраля 2018, 03:24  •  254 • В мире
В Варшаве заявили, что хотят осуществить проект собственного балтийского газопровода Baltic Pipe.
В Польше решили возродить старый проект газопровода Baltic Pipe в пику российскому трубопроводу "Северный поток - 2". По данным СМИ, газопровод Польши протянется в Данию.
Инициаторами возрождения проекта выступили депутаты партии "Право и справедливость".
Отмечается, что газопровод будет обладать пропускной способностью в 10 миллиардов кубометров в год. Сам проект был ранее создан государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Она на 15 лет зарезервировала мощности газопровода.
Однако в связи с реальной конкуренцией "Северного потока - 2" Варшава решила попытаться занять свою нишу.
По предварительным оценкам, проект может быть реализован к 2022 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

254
Источник
Похожие новости
15 февраля 2018, 06:39
Жители Паркленда о стрельбе в школе: Самая массовая и страшная за последние пять лет
14 февраля 2018, 11:09
Стрельба по прохожим в США: Один человек погиб
15 февраля 2018, 00:09
Курды могут стать новым ИГИЛ для США. Что делать России?

15 февраля 2018, 03:24
Украинцы на "закон о бандеровской идеологии" ответили списком "преступлений" Польши
15 февраля 2018, 06:39
"Ответный огонь": Сирийцы обстреляли израильские самолеты-разведчики
14 февраля 2018, 17:39
В Латвии реабилитируют нацизм на деньги Евросоюза
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 февраля 2018, 02:39
Чиновники в Дагестане в панике: как жить, если не воровать?
11 февраля 2018, 08:24
Обедневшая при ЕС Латвия впала в ностальгию по временам СССР
10 февраля 2018, 09:39
Навальная дурь или хитрый план Грудинина?
12 февраля 2018, 00:39
Особенности украинской национальной картографии
11 февраля 2018, 01:54
Выглядят лучше всех: Западные журналисты ахнули при виде формы атлетов из России
10 февраля 2018, 19:24
Неуловимый американский истребитель не устоял перед советской ракетой времен Хрущева
12 февраля 2018, 03:54
В одном шаге от колоссальной ошибки: Лавров предупредил Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.