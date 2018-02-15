В Польше решили найти замену "Северному потоку - 2"

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В Варшаве заявили, что хотят осуществить проект собственного балтийского газопровода Baltic Pipe.

В Польше решили возродить старый проект газопровода Baltic Pipe в пику российскому трубопроводу "Северный поток - 2". По данным СМИ, газопровод Польши протянется в Данию.

Инициаторами возрождения проекта выступили депутаты партии "Право и справедливость".

Отмечается, что газопровод будет обладать пропускной способностью в 10 миллиардов кубометров в год. Сам проект был ранее создан государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Она на 15 лет зарезервировала мощности газопровода.

Однако в связи с реальной конкуренцией "Северного потока - 2" Варшава решила попытаться занять свою нишу.

По предварительным оценкам, проект может быть реализован к 2022 году.