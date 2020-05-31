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В Польше рекламируют русский "рупор неудачников", смакуя худшее: "Россия, конечно, ужасает"
31 мая 2020, 22:55 • 104 • Политика
Польское издание Kultura Liberalna со смакованием прорекламировало книгу журналистки "Новой газеты" и активистки ЛГБТ-движения Елены Костюченко "Нам здесь жить": "Россия, конечно, ужасает".
В книге, которую Kultura Liberalna охарактеризовала как "рупор неудачников", говорится о тяжёлой жизни в РФ. Автор жалуется на коррупцию в полиции, алкоголизм, насилие, нищету и тяжёлые условия жизни. Польское издание также не забыло упомянуть о политике Президента РФ Владимира Путина и даже сравнило Елену Костюченко с Анной Политковской.
Отметим, что Польша и Чехия исповедуют открытую антироссийскую политику. В обеих странах регулярно сносят памятники советским воинам-освободителям, а местные власти поддерживают российскую оппозицию, активно критикующую политику Москвы. Так, например, в Праге площадь, на которой располагается посольство РФ, назвали в честь оппозиционного российского политика Бориса Немцова. При этом сами чехи оказались не в курсе, кто такой Немцов и какое отношение он имеет к Праге.
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