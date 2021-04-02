В Польше разоблачили "ложные обвинения" российского оператора

В компании - операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG сообщили о повышенной активности кораблей и самолётов в зоне прокладки трубопровода. Польша на эти замечания отреагировала контраргументом. Это всё ложные обвинения, заявил представитель спецслужб Польши Станислав Жарин.

В Польше не согласились с тем, что флот страны якобы устраивает провокации в зоне строительства "Северного потока - 2". С объяснениями о действиях военных выступил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. По его словам, обвинения в адрес Варшавы со стороны российского оператора неправдивы.

"Российский оператор газопровода "Северный поток - 2" ложно обвинил Польшу", - заметил он.

При этом он не преминул добавить популярный в Польше тезис, что газопровод является угрозой "для Украины, Польши и стран Балтийского региона".

Кроме того, ранее заявляли представители Польши, Балтийское море - важная стратегическая позиция для стран - союзников НАТО.

"К угрозе российской разведки следует относиться серьёзно", - указывал ранее Жарин.

Напомним, что в зоне прокладки "Северного потока - 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей и военных самолётов. Об этом ранее заявили в компании - операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.