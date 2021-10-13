В Польше рассказали о мести Евросоюза "Газпрому" из-за высоких цен на газ

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Россия намеренно закручивала вентиль

Еврокомиссия может ответить российской газовой компании "Газпром" на махинации с ценами на газ, выписав монополисту крупный штраф. Такого мнения придерживается польский обозреватель Войцех Якубик. Об этом он рассказал в эфире Radio Maryja.

По его словам, цена на энерготопливо сформировывается, в основном, искусственно. Поэтому к произошедшему не так давно рекордному скачку стоимости газовых фьючерсов на европейском рынке причастен российский газовый гигант, считает поляк.

"Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом", – приводит его слова РИА "Новости".

Он указал, что ЕК уже штрафовала крупных монополистов – "Гугл" и "Фэйсбук". Велись расследования и в отношении "Газпрома" в 2012 году, однако спустя шесть лет следствия все закончилось мягким урегулированием спора. В этот раз, полагает Якубик, в Европе могут отомстить, не только крупно оштрафовав российского газового гиганта, но и предложив новые меры по защите Евросоюза от подобных инцидентов.

Напомним, еще на прошлой неделе цена на газовые фьючерсы в Европе переросла отметку в 1 900 долларов за тысячу кубометров топлива. После этого российский президент Владимир Путин заявил, что Россия поможет решить проблему с энергокризисом в Европе – в результате стоимость ценных бумаг упала ниже 1 000 долларов за тысячу кубов газа.