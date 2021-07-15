В Польше рассказали, как "легко" обнаружить русские подлодки

В Польше заявили, что обнаружить русские подлодки "легко", поскольку их якобы выдаёт один существенный недостаток.

Русские подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" очень малошумны, но имеют один существенный недостаток, который позволяет их "легко обнаружить", пишет польский портал Defence24.

Издание отмечает, что поскольку у субмарин отсутствует воздушно-независимая двигательная установка, то они не могут находиться под водой дольше двух суток, а значит, якобы нетрудно выявить примерный район их местонахождения.

В статье также утверждается, что многие военные самолёты и корабли России, подходящие на близкие расстояния к западным военным, действуют небрежно. Автор издания уверен, что в мирное время такое простительно, однако в военное - русские якобы не смогли так приблизиться к НАТО.

Defence24 также называет русские самолёты Ту-22М3 и МиГ-31К "старыми", отмечая, что они не смогут противостоять новейшим истребителям F-35 Lightning II и самолётам дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

"В этом случае исход столкновения кажется предрешённым", - уверяет автор статьи.