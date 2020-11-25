В Польше раскрыли подоплеку негативных отношений Москвы с Варшавой

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РФ ищет ответственных за свои неудачи в европейском направлении

Польша стремится поддерживать диалог со всеми соседями, в том числе с Россией, но Москва, ослепленная своими имперскими амбициями, не идет навстречу. Более того, она блокирует установление нормальных отношений с Варшавой, поскольку ей нужно оправдание за неудачные попытки сблизиться с ЕС и Западом в целом. Об этом заявил бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.

"России нужен козел отпущения, а Польша идеально подходит на такую роль: это крупное государство, с которым в прошлом у россиян были сложные отношения",

– пояснил Коваль в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

По его словам, Москва считает любые политические и экономические международные объединения опасными для себя. Даже такой "мягкий, невинный инструмент сотрудничества" ЕС с соседями как "Восточное партнерство" вызвал негативную реакцию РФ.

Поэтому Варшава поддерживает стремление Украины и в Белоруссии вырваться из-под российского влияния.

"Мы выступает за свободные Беларусь и Украину, потому что не хотим всей своей восточной стороной граничить с Россией, аппетит которой к расширению сферы влияния будет все больше расти",

– заявил Коваль. При этом он отметил, что у Варшавы есть такой союзник как Вашингтон. За последние 30 лет там оценили и хорошее географическое положение Польши, и успешный опыт ее преобразований. Теперь Польша может стать связующим звеном между США и Белоруссией, Молдавией, Украиной. Ведь цель американских политиков – повысить уровень демократии в этих государствах, чтобы укрепить стабильность и безопасность в регионе, уверены в Польше.

Ранее разведка РФ и Белоруссии засекли в Польше центры спецслужб США, где работают исключительно американские агенты. Эта история не понравилась польской стороне – там обвинили Россию во лжи. В ответ в Москве подсказали полякам, где нужно искать причину подмоченной репутации.