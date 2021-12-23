В Польше раскрыли план России по газовому "шантажу" Варшавы

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В Республике признали, что в ряде регионов страны топливо может поступать исключительно из РФ

Россия начала претворять в жизнь "операцию" по расширению и сохранению сферы своего влияния в Центральной и Восточной Европе, особенно в Польше. Сворачивание перекачки газа по газопроводу "Ямал-Европа" является первым этапом этого сценария. Коварные "планы" Кремля раскрыл депутат сейма Республики Януш Ковальский изданию wPolityce.

Политик утверждает, что в дальнейшем "Газпром" начнет шантажировать Варшаву, в результате чего Польша рискует утратить свой энергетический суверенитет. Пан Ковальский отметил, что в конце 2022 года истекает срок действия Ямальского контракта, после чего Россия методом шантажа будет принуждать поляков заключить новый средне– или долгосрочный договор на поставки голубого топлива, но теперь уже через "Северный поток - 2".

По словам депутата, ситуация складывается очень критической, особенно в свете того, что Республика не справляется с процессом диверсификации поставок сырья – эти планы находятся под огромным вопросом. Даже запуск Baltic Pipe "не сможет заменить все поставки с восточного направления, и возникнет огромное давление, особенно инфраструктурное", заметил пан Ковальский.

Он подчеркнул, что в Польшу российский газ идет отовсюду – с юга, запада и востока. Единственная полностью независимая инфраструктура, которая позволяет Варшаве импортировать другое топливо, – это только терминал СПГ.

"Русские будут безжалостно пытаться создать кризисную ситуацию и шантажировать... Польшу подопрут к стене, потому что в некоторые районы страны будет невозможно поставлять никакой газ, кроме российского", – пояснил политик.

Парламентарий указал на тот факт, что Евросоюз сейчас уже сильно страдает от зависимости от природного топлива из РФ, "испытывая небывалый энергетический кризис".

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции опроверг обвинения, которые раздаются со стороны ЕС, что "Газпром" якобы сократил поставки в Европу и спровоцировал кризис. Глава государства напомнил, что наш монополист не единственная компания, поставляющая сырье на континент. По его словам, западники врут и наводят тень на плетень.

