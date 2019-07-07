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В Польше произошло ДТП с участием перевозившего украинцев автобуса
07 июля 2019, 22:09 • 23 • Украина
На юго-западе Польши автобус, в котором находились 37 граждан Украины, съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы. В результате происшествия пострадали 11 человек, включая двух несовершеннолетних.
© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом сообщает телеканал TVN24.
По его данным, пятеро из 11 госпитализированных выписаны из больниц.
«По прибытии на место полиции 50-летний водитель признался, что заснул за рулём и проснулся уже в кювете при ударе автобуса о землю», — сообщил дежурный офицер Бжегского уездного отдела полиции Кшиштоф Барабаш.
Остальные пассажиры автобуса доставлены в школу близлежащего села Ольшанка.
В настоящее время перевозчик решает вопрос о предоставлении им другого транспорта к месту назначения.
В конце апреля в Орловской области произошла авария с участием рейсового автобуса, перевозившего 26 граждан Украины.
URA.RU также передавало, что в Тюменской области в результате ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком пострадали шесть человек.
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