В Польше продолжают осквернять советские памятные знаки, протесты МИД РФ не мешают

Варшава торопит уничтожить все следы освободительной миссии Красной армии на польской земле

Едва стихли эмоции вокруг уничтожения в польской деревне Порост Западно-Поморского воеводства обелиска советским танкистам, павшим в боях с танковой армией гитлеровского генерала Гудериана, как в городе Лукув Люблинского воеводства был снесён очередной памятник польско-советскому боевому братству времён Великой Отечественной войны.

Лукув был освобождён советскими и польскими солдатами в 1944 г. Администрация города была против сноса памятника, поскольку он чествует и польских борцов с фашизмом, а у его подножия – земля с полей сражений. Но Польский институт национальной памяти (ПИНП) внёс монумент в список объектов, пропагандирующих коммунистическую идеологию и подлежащих демонтажу.

Теперь решением губернатора Люблинского воеводства памятник снесён. Согласно принятому в Польше закону о декоммунизации общественного пространства, Варшава оплачивает снос таких памятников из госбюджета. Если же воеводства не уложатся в обозначенные сроки, сносить такие объекты местные власти будут за свой счёт. Поэтому губернаторы стремятся всё успеть сделать вовремя.

В ноте протеста МИД России по поводу сноса памятника в Лукуве говорится: «Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны, попирают память о советских воинах, а попутно демонстрируют предательское забвение своих же героев».

Польские осквернители могил никакого внимания на бумажные протесты, естественно, не обращают. Чиновники в Москве могут поражаться и дальше, а Варшава тем временем торопит окончательно уничтожить все следы освободительной миссии Красной армии на польской земле. И дело делается.

Соб. корр. ФСК