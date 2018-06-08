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В Польше продолжают осквернять советские памятные знаки, протесты МИД РФ не мешают

08 июня 2018, 15:09  •  74 • В мире
Варшава торопит уничтожить все следы освободительной миссии Красной армии на польской земле
Едва стихли эмоции вокруг уничтожения в польской деревне Порост Западно-Поморского воеводства обелиска советским танкистам, павшим в боях с танковой армией гитлеровского генерала Гудериана, как в городе Лукув Люблинского воеводства был снесён очередной памятник польско-советскому боевому братству времён Великой Отечественной войны.
Лукув был освобождён советскими и польскими солдатами в 1944 г. Администрация города была против сноса памятника, поскольку он чествует и польских борцов с фашизмом, а у его подножия – земля с полей сражений. Но Польский институт национальной памяти (ПИНП) внёс монумент в список объектов, пропагандирующих коммунистическую идеологию и подлежащих демонтажу.
Теперь решением губернатора Люблинского воеводства памятник снесён. Согласно принятому в Польше закону о декоммунизации общественного пространства, Варшава оплачивает снос таких памятников из госбюджета. Если же воеводства не уложатся в обозначенные сроки, сносить такие объекты местные власти будут за свой счёт. Поэтому губернаторы стремятся всё успеть сделать вовремя.
В ноте протеста МИД России по поводу сноса памятника в Лукуве говорится: «Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны, попирают память о советских воинах, а попутно демонстрируют предательское забвение своих же героев».
Польские осквернители могил никакого внимания на бумажные протесты, естественно, не обращают. Чиновники в Москве могут поражаться и дальше, а Варшава тем временем торопит окончательно уничтожить все следы освободительной миссии Красной армии на польской земле. И дело делается.
Соб. корр. ФСК
Фото: обелиск советским танкистам в дер. Порост
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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