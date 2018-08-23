В Польше продают два ножа из большой коллекции столового серебра Фаберже

В Польше выставили на аукцион два ножа, которые могли составлять большую коллекцию столового серебра, пропавшую сразу же после революции 1917-го года.

В Польше пытаются продать два предмета столового серебра, которые, возможно, были сделаны в мастерской Карла Фаберже в Санкт-Петербурге. Для продажи этих предметов выбран не совсем обычный способ – создан сайт, через который принимаются заявки.

Речь идет о двух ножах для рыбы, выполненных в неоготическом стиле из серебра. О продаже их рассказал доктор наук на кафедре архитектуры Опольского политехнического университета Адам Шиманьский. По его словам владелец хочет за них большие деньги.

Утверждается, что ножи раньше хранились в Петербурге, во дворце Кельхов. Эти ножи составляли часть большой коллекции столового серебра, которая пропала стразу после революции.