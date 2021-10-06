Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом р...
Главная / Политика

В Польше призвали объявить войну Белоруссии

06 октября 2021, 00:00  •  208 • Политика
Фото: Patrick Pleul / ZB / www.globallookpress.com
Экс-замминистра обороны требует разорвать дипломатические отношения с Минском
Польша должна прекратить все дипломатические отношения с Белоруссией, остановить транспортное сообщение и начать против нее военные действия. Неожиданно громкое заявление сделал бывший заместитель главы польского оборонного ведомства.
Ромуальд Шереметьев выступил с воинственной риторикой в эфире "Польского Радио". Экс-заместитель министра обороны Польши призвал власти прекратить автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение с Белоруссией и больше не проводить официальные встречи на высшем уровне. 
Бывший высокопоставленный военный считает, что поляки должны бороться с "врагами", которые хотят убедить весь мир, что его сограждане – преступники. Он также отметил, что сегодня нет нужды вводить в Польше военное положение, однако бороться во благо государства необходимо. 
Напомним, отношения между двумя государствами резко ухудшились на фоне миграционного кризиса. Варшава официально обвинила белорусские власти и лично президента Александра Лукашенко в переброске нелегалов из ближневосточных государств через государственную границу. Ранее польским властям пришлось ввести чрезвычайное положение в регионах вдоль линии соприкосновения стран. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





208
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 00:00
В Польше призвали объявить войну Белоруссии
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
05 октября 2021, 23:25
Бесконечная история про морковку и ослов: Генсек НАТО сделал намёк Украине и Грузии
05 октября 2021, 23:25
"Отсечём 20-25%": Экс-министр предложил отобрать детские пособия у не нуждающихся
06 октября 2021, 00:00
Сенаторы потребовали выслать из США 300 российских дипломатов
06 октября 2021, 01:45
Глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Италию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в ту...
06 октября 2021, 00:00
Сенаторы потребовали выслать из США 300 российских дипломатов
06 октября 2021, 01:45
Витязева оценила совет украинцам "утеплять дома": "Это феерично!"
06 октября 2021, 01:45
Глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Италию - Bloomberg
06 октября 2021, 01:40
«Добиваются закрытия американских загранучреждений»: в МИД оценили призыв сенаторов С...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 16:30
"Об С-400 не жалеем". Эрдоган сделал выбор между Байденом и Путиным
30 сентября 2021, 14:40
Телеканал "Дом" наказали за карту с российским Крымом
30 сентября 2021, 12:50
В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"
30 сентября 2021, 12:50
Россия, "больше угля"! Газовый кризис вышел в Европе на новый уровень
03 октября 2021, 18:20
Мария Захарова убавила пафос киевского режима: "Со свиным рылом в калашный ряд"
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.