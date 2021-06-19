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В Польше признали, что хакерской атаки из России не было
19 июня 2021, 01:20 • 20 • Политика
В Польше появилось опровержение обвинения от местных властей в масштабной кибератаке со стороны России. Оказалось, утечка данных произошла в самом польском правительстве.
Местная газета Wyborcza сообщает, что данные о русской кибератаке на польское правительство опровергнуты. Эту информацию из Агентства внутренней безопасности страны подтвердили несколько источников издания.
Ситуация разворачивалась следующим образом. Несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты. Местные СМИ заявили об утечке секретных документов. Дворчик сообщил, что утечки не было.
Тем не менее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание сейма. Он, а также глава правящей партии Ярослав Кичиньский заявили, что хакерский взлом провели с территории России.
Wyborcza выяснила, что на самом деле материалы из почты главы канцелярии Дворчика, позднее опубликованные в Telegram, "получены от человека из его ближайшего окружения, имевшего доступ к паролям и устройствам министра".
Источник издания сообщает, что человек, взломавший почту Дворчика, скорее всего, сделал это из-за конфликта. Причём не обязательно политического.
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