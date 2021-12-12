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В Польше пригрозили жестким ударом в ответ на "экономический шантаж" Евросоюза

12 декабря 2021, 20:15  •  230 • Политика
Filip Radwanski/www.globallookpress.com
Еврокомиссия стремится сменить местное правительство, считают в Варшаве
Польские власти не имеют перед Евросоюзом финансовых обязательств в вопросах выплат членских взносов. Напротив, Варшава должна наложить вето на решения Брюсселя, если руководство Европейского союза задумает лишить государство финансирования и продолжит давить на него для реформы в судебной власти. Такое мнение выразил глава Минюста Польши Збигнев Зебро.
Министр считает, что этим не стоит ограничиваться: стране нужно пересмотреть и свои обязательства перед Европейским союзом в области климата и энергетической сферы на фоне резкого подорожания энерогосителей.
Зебро готов потребовать от коллег приостановки выплат для ЕС, если ситуация накалится до предела.
"Еврокомиссия ставит невозможные условия. Потому что стремится сменить польское правительство. Верховенство закона – лишь предлог. Предполагается, что такой  шантаж заставит Варшаву принять переформатирование ЕС в федеральное государство, на официальном уровне управляемое в Брюсселе, но в реальности – Германией, – считает министр.
Напомним, ранее сообщалось о наложенном на Польшу штрафе в размере 1 млн евро ежедневных выплат – так Брюссель отреагировал на решение польских властей об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей.

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