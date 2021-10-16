Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главная / Политика

В Польше придумали способ защититься от Путина и Лукашенко

16 октября 2021, 16:05  •  138 • Политика
Фото: Attila Husejnow/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Забору на государственной границе отдали особое значение
Варшава изобрела новый способ защититься от "миграционного шантажа" в долгосрочной перспективе, к которому, как полагает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, прибегают Александр Лукашенко и Владимир Путин. Он заявил, что забор из колючей проволоки поможет им обезопасить страну. Об этом сообщает Polskie Radio.
"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", – указал Моравецкий.
Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы увеличить количество патрулей на польско-белорусской границе, а также помочь мигрантам. 
К слову, несколькими днями ранее польский сейм большинством голосов поддержал принятие закона о запрете приема нелегалов на фоне миграционного кризиса в Европе. Все запросы о предоставлении политического убежища рассматриваться не будут, а тех, кто попал в страну незаконно намереваются выгонять из Польши с запретом ее посещения на три года. 
Миграционный кризис начался в мае после угроз Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на принятые против Белоруссии санкции. 
В Польше, в свою очередь, заявляли, что на такой шаг белорусского президента подтолкнули в Москве. В Кремле подобные обвинения отрицают, отмечая, что скандал между странами Европы и Белоруссией России не касается. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





138
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "Публичное пренебрежение"
16 октября 2021, 02:40
ВМС США намекнули, что Россия искажает данные: "Удалой" подошёл к эсминцу сам
16 октября 2021, 02:40
Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалеж...
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "П...
16 октября 2021, 02:40
ВМС США намекнули, что Россия искажает данные: "Удалой" подошёл к эсминцу с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
12 октября 2021, 15:15
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику
10 октября 2021, 17:45
Американцам пришлось пойти на уступки ради приезда Нуланд в Россию
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.