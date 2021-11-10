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В Польше придумали новый способ ударить по Белоруссии из-за мигрантов

10 ноября 2021, 18:45  •  292 • Политика
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Лукашенко должен отказаться от "гибридной атаки", заявили в Варшаве
Европейский союз может добиться запрета на полеты из ближневосточных государств в Белоруссию. Такое предложение озвучил сегодня, 10 ноября, глава польского правительства Матеуш Моравецкий, выступая с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
По словам премьера, необходимость в подобной мере вполне оправдана, а санкционные ограничения, введенные в отношении белорусской администрации после выборов 2020 года, оказались явно неэффективными. Теперь Брюссель должен ударить не только секторальными санкциями, но и ограничениями в отношении авиаперевозчиков.
Глава польского правительства также заявил, что Варшава считает действия официального Минска на границе "государственным терроризмом", и пригрозил соседям закрытием КПП. Премьер уточнил, что последняя мера будет исполнена, если мигранты не откажутся от попыток прорваться через приграничные заграждения.
Премьер-министр Польши напомнил, что с 9 ноября пропускной пункт Кузница на польско-белорусской границе закрыт. В первую очередь Варшава думает о прекращении работы тех КПП, где наблюдаются "атаки".
В остальных же случаях решение будет аналогичным. Политик заявил, что, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не откажется от "гибридной атаки", то граница будет полностью закрыта – Варшава рассматривает подобный ответ в качестве еще одних экономических санкций.
Ранее мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, сообщили, что стоимость "путевки" для выезда из ближневосточного региона, откуда они прибыли, доходит до нескольких тысяч долларов в одну сторону. Средств на то, чтобы вернуться домой, у беженцев уже нет.

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