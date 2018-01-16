В Польше предупредили: на Украине пробуждаются демоны

Польский общественный деятель, историк и публицист ксёндз Тадеуш Исакович-Залеский (Tadeusz Isakowicz-Zaleski) в своём интервью еженедельнику Sieci, предупреждает об опасности украинского национализма и о том, что полякам бояться следует не Россию, а Украину.

В начале ХХ века Юзеф Пилсудский как-то заявил о том, что «без независимой Украины не будет независимой Польши». Тезис этот очень любят повторять украинские националисты, не совсем понимая его значение. Пилсудский имел в виду, что между Польшей и Россией необходим буфер (как бы обидно это ни звучало для украинцев). И вот после 1991 года появился пояс буферных государств. Однако и сегодня Украине отводится в польской политике та же роль, что и раньше, - роль буфера, считает Залеский. И добавляет, что не нужно преувеличивать опасность Москвы. Намного серьёзнее будут последствия распада Украины: «Сейчас украинский восток и юг в какой-то мере уравновешивают националистический запад, но если Украина распадётся, у наших границ появится агрессивное, однозначно националистическое государство, занимающее антипольскую позицию».

Он напоминает, что «в 1930-х годах в варшавских кабаре Гитлера тоже не воспринимали всерьёз и шутили на его тему. На Украине, однако, пробуждаются демоны». «Конечно, на поляков пока не нападают с вилами и топорами, но идет процесс деполонизации этих территорий, уничтожения их польского прошлого. Хуже всего то, что Киев препятствует проведению эксгумаций, не позволяет нам достойно похоронить жертв геноцида. Украинцы добиваются в Польше всего, чего хотят, а одновременно запрещают польским активистам, например, людям требующим восстановить памятник жертвам УПА (запрещенная в РФ организация. – Ред.) в Люблине, въезжать на украинскую территорию», – возмущается Тадеуш Исакович-Залеский.

На Украине углубляется кризис, население недовольно коррумпированностью правящей клики, а это может стать почвой для роста национализма и антисемитизма. В этих условиях могут усилиться антипольские настроения, транслирует Sieci опасения польского священника.

По его мнению, вплоть до 2007 года бандеровская традиция оставалась локальным волынско-галицийским явлением (скорее, галицийским, поскольку у жителей украинской Волыни свои счёты с Бандерой. – Ред.). «…Но в 2007 году президент Ющенко распространил культ главнокомандующего УПА Романа Шухевича, который несёт ответственность за массовые убийства поляков и евреев, на всю страну. Кстати, меня удивляет, что сейчас активным строительством культа УПА занимается премьер Гройсман – человек, который, как он сам говорит, исповедует иудаизм. Что ж, значит, большую политику он ставит на первое место… В 2007 году Польша, разумеется, спрятала голову в песок, так что Ющенко пошел дальше: он приравнял бойцов УПА к ветеранам, а потом провозгласил Степана Бандеру героем Украины. При Януковиче всё немного изменилось, но когда к власти пришел олигарх Порошенко…»

Тадеуш Залеский уверен, что не нужно очаровываться тем, что нынешний украинский президент поклонился памятнику Волынской дивизии Армии Крайовой, потому что «его реальные действия носят противоположный характер». «На Украине приняли закон, который не только прославляет УПА, но и вводит уголовное наказание за критику такой политики. В результате всё больше украинцев считает Бандеру героем, а бандеровщину – своей традицией», – комментирует польский ксёндз возрождение украинского национализма.

Сегодня исторические споры накладывают всё более заметный отпечаток на наши отношения, неужели нам это выгодно? – задаётся вопросом Sieci. «Но в эскалации конфликта повинна не Польша», – парирует Тадеуш Исакович-Залеский. Он рассказывает о шагах Украины, которые выглядят откровенно враждебными по отношению к полякам: пресловутый закон, возводящий бандеровцев в ранг героев, президент Порошенко подписал между первым и вторым туром польских выборов, дабы быть уверенным, что Польше будет не до реакции на легализацию бандеровщины; летом 2017 года Киевский городской совет принял решение о том, что одна из улиц столицы будет носить имя Шухевича, хотя уже тогда шли переговоры об очередном визите польского президента Анджея Дуды на Украину.

Не стоит бояться правды, уверен историк, нет смысла фальсифицировать историю ради хороших отношений с Киевом. «Как выглядели бы наши отношения с Германией, если бы та заявляла, что СС и гестапо были организациями национально-освободительного толка? Не все боятся правды так же сильно, как мы. Полтора года назад Киев посетил президент Израиля и без обиняков высказался в украинском парламенте о роли украинцев и ОУН (запрещенная в РФ организация. — Ред.) в Холокосте. Но войны Украина Израилю не объявила…» – говорит Тадеуш Исакович-Залеский.

Он критикует президента Польши за то, что после избрания на должность тот не сделал ничего для восстановления исторической правды: Анджей Дуда трижды ездил на Украину, но даже не возложил венок к могилам жертв УПА и дивизии СС «Галичина»; он отказывает организациям выходцев из Восточных кресов в поддержке. Отличился, по словам Исаковича-Залеского, и спикер Сейма Марек Кухчиньский – тот в 2016 году долго блокировал принятие закона, который называет преступление ОУН-УПА геноцидом, ездил в Трускавец и общался с сыном военного преступника депутатом Юрием Шухевичем, который просил не принимать этот документ. «Мы видим, какое сильное давление оказывают на Польшу украинцы, и их в этом поддерживают американцы», – подводит итог польский священник и историк.

«Сказать всю правду о преступлениях националистов, переломить ситуацию – это все равно что провести сложную операцию человеку, страдающему хронической болезнью. На такой шаг нелегко решиться, это больно и тяжело, но нужна всего одна операция. В конце концов ее придется сделать, однако у нас никто ее не делает, потому что не знает как. МИД ведет свою политику в отношении Украины в коленопреклоненной позе…» – констатирует Тадеуш Исакович-Залеский. Он обвиняет польские власти в том, что те «продолжают «трястись» над отношениями с Украиной, а взаимности до сих пор нет. Это вызывает возмущение: ведь, в конце концов, кто тут у кого берет деньги?».

Журналист Sieci допускает, что украинское руководство не видит в Польше партнёра, с которого можно было бы взять что-то существенное, ведь польская поддержка невелика. Киев убеждён, что ничем Варшаве не обязан, а в качестве европейской опоры Украина видит не Польшу, а Германию.

«Ну давайте тогда скажем правду, что Польша Украине не нужна, тем более что бандеровцы всегда занимали пронемецкую позицию. Давайте сделаем правду фундаментом новой политики. Провозгласим правду во всех сферах и будем двигаться дальше», – призывает польский ксёндз.