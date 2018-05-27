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В Польше предложили генсеку НАТО вмешаться в спор Украины и Венгрии

27 мая 2018, 20:09  •  66 • Украина
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо вмешаться в спор Украины и Венгрии для его разрешения. Об этом информирует Polsatnews.
 
Reuters
 

В ходе сессии парламентской ассамблеи НАТО делегаты подняли вопрос о том, что Венгрия блокирует проведение комиссии Украина — НАТО из-за спора о правах венгерского меньшинства на Украине.

Чапутович отметил, что несколько дней назад обсуждал этот вопрос с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также он намерен поговорить о проблеме с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Он назвал разногласия по этому вопросу между Украиной и Венгрией «семейным спором».

«Возможно, полезным было бы привлечение третьей стороны, например, генерального секретаря НАТО. Я думаю, что у него есть определённые инструменты для разрешения этого вопроса», — сказал глава МИД Польши. 

Ранее стало известно, что заседание комиссии Украина — НАТО на уровне послов состоится в понедельник, 28 мая.

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