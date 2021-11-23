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В Польше предложили "запугать Россию" американским ядерным оружием

23 ноября 2021, 18:20  •  186 • Политика
Фото: depositphotos.com
Некоторые не против разместить на родной земле боеголовки из США
В ряде европейских государств не снижается накал антироссийской истерии. Так, известный польский государственный деятель Богдан Пенк считает, что для сдерживания нашей страны необходимо использовать американское ядерное оружие.
Экс-сенатор и евродепутат напомнил, что польское государство находится в непосредственной близости от России. Если на его землях разместить американские ядерные боеголовки, то статус Варшавы резко подскочит, а Москва начнет "боятся" эту страну.
Пенк действует в логике политиков-русофобов и с удовольствием лепит из нашей страны образ мирового агрессора. Так, по его словам, Кремль спит и видит, как бы напасть на Евросоюз и саму Польшу. Для того чтобы обезопасить себя, Варшаве нужно "быстро вооружаться", уверен депутат.
Мол, в таком случае российская сторона оценит свои гипотетические потери и, возможно, передумает нападать на вооруженное до зубов государство. Также польский деятель всеми руками и ногами выступает за усиление присутствия американских военных в Восточной Европе. Только тогда Польша и весь Евросоюз смогут спать спокойно и не бояться внезапного "нападения" России.
К слову, недавно в Польше нашли новый повод для обвинений против России. Так, нашу страну считают виноватой в том, что в Евросоюзе увеличились темпы инфляции и подскочили цены на многие товары и услуги.

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