В Польше после ДТП с украинским автобусом госпитализировали 10 детей

В Польше после ДТП с участием экскурсионного автобуса с гражданами Украины госпитализированы десять детей.

Как сообщает RMF24 со ссылкой на воеводский кризисный центр, в больницы попали 37 человек, из них десять детей.

Других пострадавших разместили в одном из отелей Перемышля, в настоящее время им оказывают психологическую помощь.

В результате ДТП погибли трое украинцев.