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В Польше после ДТП с украинским автобусом госпитализировали 10 детей

18 августа 2018, 17:24  •  39 • Украина
В Польше после ДТП с участием экскурсионного автобуса с гражданами Украины госпитализированы десять детей.
 
© Michal Fludra globallookpress.com
 

Как сообщает RMF24 со ссылкой на воеводский кризисный центр, в больницы попали 37 человек, из них десять детей.

Других пострадавших разместили в одном из отелей Перемышля, в настоящее время им оказывают психологическую помощь.

В результате ДТП погибли трое украинцев.

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