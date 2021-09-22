В Польше пообещали саботировать сертификацию "Северного потока - 2"

Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации оператора "Северного потока - 2". "Мы будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока — 2" не смог избежать применения требований о разделении собственности", - заявили в польской компании.

Германия позволила Польше участвовать в сертификации газопровода "Северный поток – 2". В Варшаве тут же пообещали не дать русскому трубопроводу успешно пройти данную процедуру.

Речь идёт о допуске польской компании нефтегазовой компании PGNiG к участию в процедурах сертификации для "Северного потока — 2". Сертификат необходим компании Nord Stream 2 AG для запуска газопровода.

В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока — 2" не смог избежать применения требований о разделении собственности,

- заявил глава PGNiG Павел Маевский.

Он добавил, что его компания также будет последовательно доказывать, что компания- Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода.

Напомним, что несмотря на сопротивление США и их стран-сателлитов, Россия успешно достроила газопровод в обход Украины и Польши по дну Балтийского моря. Однако для запуска "Северного потока – 2" компании-оператору необходимо пройти процедуру сертификации. Сколько займёт эта процедура – пока неизвестно. Тем временем цены на газ в Европе растут не по дням, а по часам.