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В Польше почтили память коллаборационистов и военных преступников

04 декабря 2019, 22:54  •  91 • В мире
В Варшаве в президентском дворце представители правительства Польши и сотрудники Польского института национальной памяти (ПИНП) вручили в торжественной обстановке идентификационные документы родственникам шестнадцати членов антисоветского бандподполья, казнённых по приговору суда Польской Народной Республики в послевоенные годы. Отдельным письмом память казнённых почтили президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий.
Директор ПИНП д-р Ярослав Шарек заявил: «Их убили после войны. Так аукнулось им т. н. освобождение, которое нам принесли в 1944 г. [советские солдаты]. Их «освободили» от свободы, правды, независимости и жизни, как и ещё 50 тыс. наших соотечественников, жертв коммунистической власти в первые десятилетия коммунистической Польши».
За что именно их казнили, Шарек не уточнил. Среди найденный останков есть, например, останки майора Хенрика Флейма (позывной Бартек). Он был офицером Национальных вооружённых сил (НВС) – подпольного антисоветского военного формирования, не подчинявшегося польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. НВС «прославились» убийствами поляков-коммунистов, сотрудников Управления безопасности Польши, советских партизан, евреев. В составе НВС действовала Свентокшицкая бригада, которую другие антисоветские польские организации считали коллаборационистской.
К концу войны бригада орудовала совместно с войсками СС в качестве добровольческого отряда. На её униформе красовались эсэсовские шевроны, часть членов бригады были отправлены в Германию для прохождения курсов абвера (военной разведки). В 1945 г. бригада перешла в американскую зону оккупации и там укрылась от польского правосудия.
Свентокшицкая бригада долго не включалась в пантеон польских борцов с советской властью, слишком много кровавых преступлений на руках её боевиков. Затем вокруг бригады создали ореол жертвенности, а сотрудничество с гестапо и СС стали выдавать за «вынужденный тактический ход» ради освобождения Польши от Красной армии. В 2017 г. президент Дуда посмертно наградил Бартека Командорским крестом ордена «Возрождение». Отныне в Польше быть эсэсовцем – не позор, если это ради войны с Красной армией.
Среди найденных останков идентифицированы также два боевика из банды Юзефа Кураша. В Польше из него делают героя, в соседней Словакии считают военным преступником.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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