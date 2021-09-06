В Польше перестали надеяться на ЕС: Политик призвал посмотреть на вещи реально

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что страны Евросоюза более озадачены экологическими проблемами, чем русской угрозой. По его словам, более стоит опасаться русских "Искандеров", нежели "мифического смога". Политик заявил, что не стоит надеяться на поддержку ЕС, и призвал посмотреть на вещи реально.

По словам Ващиковского, страны Евросоюза мало что смогут сделать, если Россия вторгнется на территорию одной из стран ЕС. По его мнению, странам ЕС стоит более опираться на поддержку США, нежели пытаться создать свою систему обороны. Об этом бывший глава МИД Польши заявил в интервью изданию wPolityce.

Витольд Ващиковский заявил, что в Европе леволиберальное большинство скорее озадачено вопросами изменения климата, поиска новых источников энергии и "зелёной" революции, нежели проблемами потенциальной русской угрозы. Экс-глава польского МИД отметил, что на каждом заседании Европарламента он говорит о том, что настоящую угрозу для Восточной Европы представляют русские ракеты "Искандер", нежели климатические проблемы.

Также польский политик отметил, что Россия прагматично прощупывает отношения Европы с США. Кроме того, он уверен, что Москва решает свои геополитические задачи прагматично и расчётливо.