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В Польше ожидают "худшего": "Россия будет кормить оголодавшую Европу"

24 июня 2021, 01:25  •  102 • Политика
В Польше издание Interia оценило рост экспорта продуктов из России в Европу. Поляки уже ожидают "худшего". "Ещё несколько лет этого евроколхоза, и Россия начнёт кормить оголодавшую Европу", - гласят комментарии.
В первые месяцы 2021 года объём экспорта из России в ЕС увеличился в годовом исчислении более чем на 12%, пишет польская газета Interia. В комментариях жители Польши винят во всём антироссийские санкции и предрекают "ухудшение ситуации".
Издание сообщает, что Россия занимает пятое место среди крупнейших поставщиков Евросоюза, уступая Соединённым Штатам, Великобритании, Китаю и Швейцарии. В свою очередь, в качестве экспортёра она находится на третьем месте после Китая и США. Главными статьями экспорта является сырьё, однако Москва планирует нарастить экспорт продуктов питания. Поляки негодуют в комментариях.
Санкции им помогли. Браво, США,
- пишет пользователь под ником bary.
Ещё несколько лет этого евроколхоза, и Россия начнёт кормить оголодавшую Европу. Какие повороты истории!
- добавляет Wizjoner.
А сколько из-за санкций потеряла на экспорте продовольствия в Россию Польша?
- интересуется Jan.
Кажется, польские яблоки они, скорее всего, уже покупать не захотят…
- констатирует Maslanov.
Напомним, что в ответ на экономические санкции Евросоюза, введённые в 2014 году, Россия применила против ЕС продуктовое эмбарго. В результате за прошедшие годы русское сельское хозяйство получило значительное развитие, а европейские партнёры потеряли миллиарды упущенной прибыли.

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