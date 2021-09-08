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В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому

08 сентября 2021, 00:00  •  119 • Политика
Фото: CNP / AdMedia / www.globallookpress.com
Решение хозяина Белого дома по "Северному потоку-2" стало потрясением для лидера Незалежной
Произошедшие за последнее время события в отношениях Киева и Вашингтона выглядят "пощечинами" от США в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Такую оценку диалогу между Незалежной и Штатами дал польский журнал Nowa Europa Wschodnia.
Автор статьи Михал Кацевич назвал особенно "болезненным" для киевского режима перенос Белым домом даты встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что сначала визит украинского лидера передвинули с 30 на 31 августа, а затем отложили еще на день, поскольку в запланированный день было намечено завершение вывода войск Пентагона из Афганистана.
Также "пощечиной" стал выбор министра транспорта Пита Буттиджича в качестве представителя Вашингтона на саммите "Крымская платформа", уверен польский эксперт. В Незалежной в таком решении Белого дома усмотрели демонстрацию "открытого и публичного" пренебрежения со стороны американцев.
Главным же яблоком раздора между сторонами можно считать тему реализации проекта "Северный поток-2". По мнению обозревателя, для пана Зеленского стало потрясением изменение позиции Байдена относительно российского газопровода после его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Байден не сказал, какие шаги он планирует предпринять в отношении "Северного потока-2", и что он может дать Украине, если ее отрежут от российского газа. В этой сфере, как и ожидалось, Зеленский получил лишь обещания подарков", – констатирует автор.
В статье подчеркивается, что американские власти могут позволить себе подобное поведение, т.к. Киев вынужден сотрудничать с Вашингтоном как "с самым сильным союзником в противостоянии с Россией".
Ранее украинский политик Евгений Мураев, комментируя разговоры о возможной встрече Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем за последние дни часто стали говорить в Киеве, высказал предположение, что Незалежная инициировала подготовку рандеву на высоком уровне по распоряжению именно Байдена.

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