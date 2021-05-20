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В Польше объяснили сигнал Boeing о захвате самолёта
20 мая 2021, 14:30 • 53 • В мире
Пресс-служба оперативного командования воздушных сил Польши прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о захвате пассажирского Boeing 737-86X.
Самолёт ВВС Польши действительно подал сигнал о захвате судна, заявила представитель пресс-службы оперативного командования ВС Польши Адриана Волыньская. По её словам, это проходило в рамках учений.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что принадлежащий ВВС Польши пассажирский Boeing 737-86X подал сигнал о захвате воздушного судна.
Уточнялось, что диспетчер получил от пилота Boeing специальный код 7500, означающий "самолёт захвачен".
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