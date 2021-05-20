Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую ...
Главная / В мире

В Польше объяснили сигнал Boeing о захвате самолёта

20 мая 2021, 14:30  •  53 • В мире
Пресс-служба оперативного командования воздушных сил Польши прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о захвате пассажирского Boeing 737-86X.
Самолёт ВВС Польши действительно подал сигнал о захвате судна, заявила представитель пресс-службы оперативного командования ВС Польши Адриана Волыньская. По её словам, это проходило в рамках учений.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что принадлежащий ВВС Польши пассажирский Boeing 737-86X подал сигнал о захвате воздушного судна.
Уточнялось, что диспетчер получил от пилота Boeing специальный код 7500, означающий "самолёт захвачен".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 20:10
"Мы гордимся ею": Таджикские звёзды похвалили оскорбившую русских Манижу
20 мая 2021, 10:50
"Не выбрасывайте!": Украинцы начали скупать советские мясорубки
19 мая 2021, 23:50
Американский бомбардировщик "нейтрально" попытался приблизиться к России
19 мая 2021, 23:50
В России оценили мужчину-фею в бусах и с ВИЧ: По сравнению с Флойдом не страшный
20 мая 2021, 01:40
Земану больше недели не сообщали об отчёте разведки по взрывам - СМИ
19 мая 2021, 21:00
«США крайне обеспокоены растущим влиянием Москвы»: что стоит за риторикой Вашингтона об усилении РФ в Арктике
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
16 мая 2021, 23:25
Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
13 мая 2021, 21:10
Украинский пограничник рассмеялся на вопрос о войсках в Крыму
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
15 мая 2021, 03:25
Кто после США и Чехии? Чёрный список России ждёт пополнение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.