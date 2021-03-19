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В Польше обнародовали новые данные о катастрофе под Смоленском

19 марта 2021, 15:30  •  230 • Политика
Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывшего премьера заподозрили в покрывательстве русских
Варшава не была заинтересована в расследовании всех обстоятельств авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Республики Лех Качиньский и другие высокопоставленные лица. Такой вывод делают польские СМИ после обнародования неизвестной ранее аудиозаписи разговора экс-премьер Польши Дональда Туска со специалистом в области гражданской авиации Эдмундом Клихом.
Беседа Туска и Клиха состоялась 23 апреля 2010 г., то есть спустя 13 дней после трагедии. Чиновник был аккредитован в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) и летал в Россию в качестве представителя Польши. По его словам, Варшава была не заинтересована в расследовании: ему, дескать, даже не оплатили командировку и не дали переводчика, передает телеканал TVP.
Вернувшись, Клих не смог попасть на прием к Туску сразу. Премьер вызвал его только после интервью, в котором чиновник обвинил правительство в халатном отношении к делу. По его словам, Россия добилась расследования авиакатастрофы в рамках Приложения № 13 Чикагской конвенции, что дало ей "преимущества".
Туск отругал Клиха за то, что тот раскрыл журналистам информацию, о которой еще даже не доложил руководству страны. Чиновник, со своей стороны, заявил, что был против предложения России, но не смог донести свою позицию до компетентных органов, поскольку к его работе отнеслись пренебрежительно.
По словам Туска, он не знал, что "есть что-то лучше Чикагской конвенции". Но даже после того, как об этом ему поведал Клих, польский премьер не стал ничего менять:
"Я считаю, что это затруднит, а не облегчит расследование, если придется опровергать различные теории заговора",
– отметил Туск, пояснив, что предположения об ответственности русских за катастрофу могут быть опасны для Польши, поэтому лучше закрыть дело как можно скорее.
Как пишут польские журналисты, этот разговор проходил в канцелярии премьера, однако почему-то в официальных архивах этой записи не сохранилось.
Польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским направлялась 10 апреля 2010 г. на траурные мероприятия в России, но при заходе на посадку Ту-154 задел деревья и рухнул. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Расследование показало, что причиной трагедии стала ошибка экипажа. Спустя несколько лет в Варшаве заявили, что отказываются от признания этой версии, и обвинили в произошедшем Россию.

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