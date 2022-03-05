В Польше новый бум русофобии из-за Украины: "Завтра начнут грабить посольство" - политолог

В Польше разгорелся новый бум русофобии из-за Украины, заметил политолог Юрий Бондаренко: "Завтра начнут грабить посольство". Он рассказал о странных событиях в этой стране на фоне наплыва беженцев из Незалежной.

Политолог, эксперт по Польше Юрий Бондаренко в эфире спецвыпуска Царьграда рассказал о ситуации в этой стране на фоне колоссального наплыва беженцев из Украины.

Он передал, что данные о числе приезжих пока разнятся. По одной из оценок, их количество уже приближается к миллиону. Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что на фоне операции России в Польше начался новый мощный всплеск русофобии.

Он уточнил, что при этом важно разделять народ и власть. Многие жители страны прекрасно распознают пропаганду Варшавы и не поддаются на это зомбирование. Хотя оно тем временем уже перешло все мыслимые пределы.

Недавно закрыли школу при посольстве России в польской столице, которая составляет с отечественной дипмиссией единый комплекс, обратил внимание эксперт.

Это уже покушение на нашу собственность. […]. Значит, завтра начнут грабить посольство. В этом сомнений мало, - отметил политолог.

Кроме того, в стране устраиваются всевозможные акции в поддержку Киева. 3 марта решили, что вечером все костёлы будут бить в колокола в знак протеста против Москвы. Призыв хотели распространить по всему миру.

При этом особенно ярые русофобы анализировали и писали, где раздавался более сильный, а где - более слабый звон. На основании этого они, судя по всему, пытались выявить сторонников России, пояснил Бондаренко: "То есть идиотизм полный".