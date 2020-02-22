В Польше недовольны усилением присутствия России в Арктике • 37 • Аналитика

Доминирование России в арктическом пространстве волнует не только США, Норвегию или Канаду. Как оказалось, и Польша, не имеющая никакого отношения к Арктике, тоже изучает и оценивает присутствие нашей страны в северных широтах.



Польское издание Defence24 опубликовало поразительную по своему содержанию и выводам статью. В ней, в частности, подчеркивается, что якобы федеральное правительство России сейчас думает над решениями, позволяющими установить контроль над районами Крайнего Севера. Но разве сейчас российское руководство не обладает возможностями такого контроля? Или северные субъекты Федерации не подчиняются Москве? Вопросы же и обороны, и безопасности, и добычи стратегически важных природных ресурсов всегда находились под жестким контролем федерального центра.







Польскую прессу беспокоит и то, что Россия развивает свой военный потенциал на Крайнем Севере, создавая и совершенствуя подразделения и соединения, способные действовать в климатических и географических условиях Арктики.



Но удивление польской стороны по этому поводу не очень понятно. Россия – арктическая держава и никто в здравом уме это отрицать не будет, да и не сможет. Вся северная граница России пролегает в Арктике и естественно, что страна должна быть готова к ее защите.



Кстати, и США, и даже не имеющие отношения к Арктике страны НАТО также проводят военные учения в северных широтах, готовят свои спецподразделения, флот и авиацию к боевым действиям в арктических условиях. Поэтому удивление польских СМИ, по меньшей мере, непонятно, но учитывая, что Варшава сейчас старается везде, где только можно, ассистировать Вашингтону, понятно, чем в первую очередь обусловлен интерес далекой географически от Арктики страны к российскому Крайнему Северу.



Впрочем, есть и другая причина для интереса Варшавы к Арктике. Польша проявляет большую заинтересованность в возможностях Северного морского пути, поскольку порт Гданьск мог бы стать одним из терминалов для транснациональной торговли через СМП. Нахождение Северного морского пути под контролем России, учитывая сложные польско-российские отношения, конечно, воспринимается Варшавой не очень позитивно.



Кроме того, в Польше претендуют и на свою долю при освоении богатых природных ресурсов Арктики. Польское руководство придерживается точки зрения, что Арктика принадлежит всему человечеству, соответственно и осваивать ее возможности тоже могут самые разные страны. Для небогатой Польши, не обладающей большими природными ресурсами, такая позиция представляется наиболее удобной. К тому же, всегда можно лишний раз уязвить Россию, обвинить ее в имперских амбициях, но на этот раз уже в отношении арктического пространства.



Польская публика комментирует статью об Арктике в привычном духе. Например, задается вопросом, чем обусловлены перемещения российских военных в арктическом пространстве:



Соответствует ли перемещение русской армии вокруг Шпицбергена этим соображениям?

Впрочем, среди комментариев к статье встречаются и адекватные высказывания. Так, один пользователь пишет:



Федеральное правительство просто не хочет, чтобы посредники эксплуатировали арктические ресурсы.

С этой точкой зрения сложно не согласиться, но наверное и в Польше не хотят, чтобы польские ресурсы эксплуатировались не пойми кем.



Другой комментатор пишет, что мировая война в XXI веке не состоится, но будет конфликт из-за контроля над арктическими территориями. И с таким прогнозом тоже сложно не согласиться, поскольку глобальное потепление и Северный морской путь делают Арктику слишком лакомым регионом планеты и, конечно, ни США, ни европейские страны, ни Китай, ни даже Япония с Индией не откажутся отхватить какие-то сферы влияния в Арктике или, по крайней мере, использовать ее логистические возможности. Доминирование России в арктическом пространстве волнует не только США, Норвегию или Канаду. Как оказалось, и Польша, не имеющая никакого отношения к Арктике, тоже изучает и оценивает присутствие нашей страны в северных широтах.Польское издание Defence24 опубликовало поразительную по своему содержанию и выводам статью. В ней, в частности, подчеркивается, что якобы федеральное правительство России сейчас думает над решениями, позволяющими установить контроль над районами Крайнего Севера. Но разве сейчас российское руководство не обладает возможностями такого контроля? Или северные субъекты Федерации не подчиняются Москве? Вопросы же и обороны, и безопасности, и добычи стратегически важных природных ресурсов всегда находились под жестким контролем федерального центра.Польскую прессу беспокоит и то, что Россия развивает свой военный потенциал на Крайнем Севере, создавая и совершенствуя подразделения и соединения, способные действовать в климатических и географических условиях Арктики.Но удивление польской стороны по этому поводу не очень понятно. Россия – арктическая держава и никто в здравом уме это отрицать не будет, да и не сможет. Вся северная граница России пролегает в Арктике и естественно, что страна должна быть готова к ее защите.Кстати, и США, и даже не имеющие отношения к Арктике страны НАТО также проводят военные учения в северных широтах, готовят свои спецподразделения, флот и авиацию к боевым действиям в арктических условиях. Поэтому удивление польских СМИ, по меньшей мере, непонятно, но учитывая, что Варшава сейчас старается везде, где только можно, ассистировать Вашингтону, понятно, чем в первую очередь обусловлен интерес далекой географически от Арктики страны к российскому Крайнему Северу.Впрочем, есть и другая причина для интереса Варшавы к Арктике. Польша проявляет большую заинтересованность в возможностях Северного морского пути, поскольку порт Гданьск мог бы стать одним из терминалов для транснациональной торговли через СМП. Нахождение Северного морского пути под контролем России, учитывая сложные польско-российские отношения, конечно, воспринимается Варшавой не очень позитивно.Кроме того, в Польше претендуют и на свою долю при освоении богатых природных ресурсов Арктики. Польское руководство придерживается точки зрения, что Арктика принадлежит всему человечеству, соответственно и осваивать ее возможности тоже могут самые разные страны. Для небогатой Польши, не обладающей большими природными ресурсами, такая позиция представляется наиболее удобной. К тому же, всегда можно лишний раз уязвить Россию, обвинить ее в имперских амбициях, но на этот раз уже в отношении арктического пространства.Польская публика комментирует статью об Арктике в привычном духе. Например, задается вопросом, чем обусловлены перемещения российских военных в арктическом пространстве:Впрочем, среди комментариев к статье встречаются и адекватные высказывания. Так, один пользователь пишет:С этой точкой зрения сложно не согласиться, но наверное и в Польше не хотят, чтобы польские ресурсы эксплуатировались не пойми кем.Другой комментатор пишет, что мировая война в XXI веке не состоится, но будет конфликт из-за контроля над арктическими территориями. И с таким прогнозом тоже сложно не согласиться, поскольку глобальное потепление и Северный морской путь делают Арктику слишком лакомым регионом планеты и, конечно, ни США, ни европейские страны, ни Китай, ни даже Япония с Индией не откажутся отхватить какие-то сферы влияния в Арктике или, по крайней мере, использовать ее логистические возможности. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





37 Источник Похожие новости Правильные миллиарды: кто поддержит главу Amazon Конституция Украины: что осталось от Основного закона Курды хотят иметь единое государство: так ли это на самом деле Ответ «неблагодарных братушек». Россия и Болгария в 1878—1944 годах Так что больше волнует россиян: как дела у фельдмаршала Хафтара или социально-экономическое положение в РФ? В Польше недовольны усилением присутствия России в Арктике Новости партнеров