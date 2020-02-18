В Польше не успевают с модернизацией танков Leopard • 103 • Аналитика

В Польше продолжают работу над танком Leopard 2PL. Однако срок завершения программы модернизации перенесен на 2023 год, увеличена и стоимость ее реализации.



Идея разработки специального танка для нужд Войска Польского возникла в процессе активной распродажи ФРГ танков Leopard 2А4, считающихся самыми массовыми среди «Леопардов» и составлявшими основную часть танкового парка бундесвера. Leopard 2 PL – это модернизированный под польский стандарт Leopard 2А4.







Освобождаясь от излишков стареющей бронетехники, ФРГ еще в 2002-2003 гг. передала Польше 128 танков. В 2013 году в Польшу прибыли еще 14 танков – вместе со 105 танками Leopard 2A5. Контракт на модернизацию боевых машин был подписан польским руководством еще в 2015 году.



Но прошло пять лет, а танк все еще не поступил в серийное производство. Более того, этот счастливый для польских военных момент отложили еще на три года. Официальный представитель инспекции вооружений майор Кшиштоф Платек на вопросы польских журналистов ответил, что еще продолжаются испытания прототипа танка. Но пообещал, что к марту 2020 года они будут завершены, после чего первые танки поступят на вооружение польских сухопутных войск. Танки уже ждут в 10-й и 1-й танковых бригадах Войска Польского.



Между тем еще в январе 2020 года, то есть всего месяц назад, заместитель начальника Инспекции вооружений полковник Вальдемар Богуславский говорил о передаче танков в конце января. То есть сроки опять переносятся. Повысилась и стоимость модернизации: сейчас она оценивается польскими специалистами в 3,29 млрд. злотых. Промедление связано с тем, что изначально подрядчик, говоря о сроках модернизации, рассматривал лишь усовершенствование отдельных характеристик танка, но не оценил временные издержки, которые потребовались на ремонт машин, некоторые из которых находились в весьма проблемном состоянии.



Подрядчиком работ по заказу Инспекции вооружений Министерства обороны Польши является консорциум PGZ и ZM Bumar-Łabędy, а его зарубежным (немецким) партнером – корпорация Rheinmetall. Кроме того, в программе модернизации участвует целый ряд польских компаний, оборудование которых будет устанавливаться на модернизируемой боевой машине.



Между польским консорциумом и германской корпорацией уже возникли разногласия по вопросу о сфере ответственности последней. Поляки рассчитывали, что Rheinmetall самостоятельно проведет все ремонтные работы танков, восстановив их полную боеспособность, а затем уже польские специалисты установят новое оборудование.



В списке модернизационных мероприятий: замена гидравлических механизмов стабилизации пушки и приводов башни на электрические, повышение баллистической защиты башни, установка новых тепловизионных камер польского производства поколения KLW-1 Asteria III для улучшения обзора командира и стрелка, увеличение боекомплекта, установка дополнительного блока питания. Эти решения должны повысить огневую мощь танка, приблизив ее к А6, но, с другой стороны, они же приведут и к его утяжелению, а значит – к меньшей маневренности.



Естественно, проблемы с модернизацией танка вызывают скептическую реакцию у польской аудитории.



У меня сложилось впечатление, что 90% существующих препятствий на пути оперативной эффективности связаны с катастрофическим стилем работы Министерства национальной обороны,

— пишет один из комментаторов.



Польские читатели тут же заговорили и на излюбленную тему о грядущей войне с Россией, не забыв при этом укорить немцев:



Германия нам не помогла даже в польско-большевистской войне, и должны ли они помогать готовиться к польско-российской войне? Это очень наивно!

Это также подтверждает, что сотрудничество с иностранцами в модернизации танков не является хорошим решением,

— пишет пользователь под ником Реалист.



Другие пользователи предлагают Польше альтернативу: нидерландские и корейские танки. Якобы покупка танков у Южной Кореи стала бы более выгодным для польских вооруженных сил решением.







Таким образом, за долгие годы Польша так и не смогла модернизировать переданные ей немцами «Леопарды». Но при этом она не теряет своей воинственности, что видно по общему настрою польского читателя. Только вот ни 128, ни 258 «Леопардов» не помогут польской армии в случае реального конфликта с Россией, о котором почему-то так любят говорить в Польше. В Польше продолжают работу над танком Leopard 2PL. Однако срок завершения программы модернизации перенесен на 2023 год, увеличена и стоимость ее реализации.Идея разработки специального танка для нужд Войска Польского возникла в процессе активной распродажи ФРГ танков Leopard 2А4, считающихся самыми массовыми среди «Леопардов» и составлявшими основную часть танкового парка бундесвера. Leopard 2 PL – это модернизированный под польский стандарт Leopard 2А4.Освобождаясь от излишков стареющей бронетехники, ФРГ еще в 2002-2003 гг. передала Польше 128 танков. В 2013 году в Польшу прибыли еще 14 танков – вместе со 105 танками Leopard 2A5. Контракт на модернизацию боевых машин был подписан польским руководством еще в 2015 году.Но прошло пять лет, а танк все еще не поступил в серийное производство. Более того, этот счастливый для польских военных момент отложили еще на три года. Официальный представитель инспекции вооружений майор Кшиштоф Платек на вопросы польских журналистов ответил, что еще продолжаются испытания прототипа танка. Но пообещал, что к марту 2020 года они будут завершены, после чего первые танки поступят на вооружение польских сухопутных войск. Танки уже ждут в 10-й и 1-й танковых бригадах Войска Польского.Между тем еще в январе 2020 года, то есть всего месяц назад, заместитель начальника Инспекции вооружений полковник Вальдемар Богуславский говорил о передаче танков в конце января. То есть сроки опять переносятся. Повысилась и стоимость модернизации: сейчас она оценивается польскими специалистами в 3,29 млрд. злотых. Промедление связано с тем, что изначально подрядчик, говоря о сроках модернизации, рассматривал лишь усовершенствование отдельных характеристик танка, но не оценил временные издержки, которые потребовались на ремонт машин, некоторые из которых находились в весьма проблемном состоянии.Подрядчиком работ по заказу Инспекции вооружений Министерства обороны Польши является консорциум PGZ и ZM Bumar-Łabędy, а его зарубежным (немецким) партнером – корпорация Rheinmetall. Кроме того, в программе модернизации участвует целый ряд польских компаний, оборудование которых будет устанавливаться на модернизируемой боевой машине.Между польским консорциумом и германской корпорацией уже возникли разногласия по вопросу о сфере ответственности последней. Поляки рассчитывали, что Rheinmetall самостоятельно проведет все ремонтные работы танков, восстановив их полную боеспособность, а затем уже польские специалисты установят новое оборудование.В списке модернизационных мероприятий: замена гидравлических механизмов стабилизации пушки и приводов башни на электрические, повышение баллистической защиты башни, установка новых тепловизионных камер польского производства поколения KLW-1 Asteria III для улучшения обзора командира и стрелка, увеличение боекомплекта, установка дополнительного блока питания. Эти решения должны повысить огневую мощь танка, приблизив ее к А6, но, с другой стороны, они же приведут и к его утяжелению, а значит – к меньшей маневренности.Естественно, проблемы с модернизацией танка вызывают скептическую реакцию у польской аудитории.— пишет один из комментаторов.Польские читатели тут же заговорили и на излюбленную тему о грядущей войне с Россией, не забыв при этом укорить немцев:— пишет пользователь под ником Реалист.Другие пользователи предлагают Польше альтернативу: нидерландские и корейские танки. Якобы покупка танков у Южной Кореи стала бы более выгодным для польских вооруженных сил решением.Таким образом, за долгие годы Польша так и не смогла модернизировать переданные ей немцами «Леопарды». Но при этом она не теряет своей воинственности, что видно по общему настрою польского читателя. Только вот ни 128, ни 258 «Леопардов» не помогут польской армии в случае реального конфликта с Россией, о котором почему-то так любят говорить в Польше. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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