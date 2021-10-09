В Польше назвали последствие задержки сертификации "Северного потока - 2"

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Россию уличили в преследовании трех целей

В Польше никак не могут успокоиться из-за "Северного потока – 2". Там уверены, что труба – чисто политический проект и нынешний газовый кризис в Европе тому доказательство. Polskie Radio призывает начать расследование из-за того, что РФ не увеличивает поставки голубого топлива через Украину и Польшу, хотя могла бы заработать на высоких ценах. В Польше обвинили Россию в махинациях с ценами на газ.

Издание, ссылаясь на эксперта по энергетике Войцеха Якубика, называет газ инструментом России для влияния на Европу. К тому же, для России хорошо, когда Европа разобщена, что и случилось из-за споров вокруг необходимости "СП-2". Так считает эксперт по вопросам России в Центре восточных исследований доктор Шимон Кардась.

Более того, по мнению Кардася, Россия получила дополнительный бонус, которого не ждала. Из-за трубы ухудшились отношения между Берлином и Вашингтоном.

По мнению энергетического аналитика Мариуша Маршалковского, высокие цены на газ должны показать европейцам, что причина этого в задержке с сертификацией "Северного потока – 2". Чем дольше труба не будет работать, тем дольше цены на сырье будут ужасать. Эксперт полагает, что отказ РФ пустить дополнительный газ по трубе Украины должен заставить ЕС как можно быстрее дать разрешение на пуск "СП-2", но в то же время внести еще больший раскол в европейские страны.

Издание подчеркивает, что у России якобы есть три цели по проекту. Первая – заработать денег. Вторая – рассорить Европу. Третья – убедить европейцев, что СПГ не спасет в качестве альтернативного энергетического источника.

Однако польские эксперты как будто вовсе не замечают разумные аргументы России и некоторых европейских политиков по вопросу высоких цен на газ. Так, в Москве уже говорили о том, что Европа столкнулась с кризисом сырья, потому что не захотела летом, когда была возможность, запастить газом. Европейцы ждали снижения цен, которые только росли. Также в России отмечали, что сейчас "Газпром" ориентирован на то, чтобы обеспечить своим гражданам теплую зиму.

Президент России Владимир Путин также отвечал всем тем, кто вопрошает, почему РФ не увеличит поставки газа по украинской ГТС. Никто не берет во внимание, что старая труба может просто лопнуть.