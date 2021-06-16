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В Польше нашёлся самый умный человек

16 июня 2021, 01:50  •  61 • Политика
В польском парламенте нашёлся самый умный человек. Он пошёл против сотен своих коллег и единственный проголосовал разумно.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале "Русский тарантасъ" рассказал о принятии депутатами польского Сейма резолюции к НАТО и Евросоюзу. В документе содержится требование запретить "Северный поток – 2".
452 депутата были "за", только один человек проголосовал против.
"Возможно, это самый умный человек не только в Сейме, но и во всей Польше", - предположил Стешин.
В резолюции говорится о солидарности Сейма с соседями из Центральной Европы, которым оказались перед угрозой экспансионизма со стороны России. Депутаты призвали Евросоюз (в первую очередь союзника по НАТО Германию) отказаться от содействия по реализации проекта Nord Stream 2. Более того, польский Сейм требует принять шаги, которые позволят немедленно и эффективно прекратить прокладку газопровода.
Дмитрий Стешин признался, что на поиск исторических аналогий потратил немало времени, но всё же кое-что нашёл. В апреле 1945 года Йозеф Геббельс писал в своём дневнике, как провёл четыре часа на Берлинском радио. Там он отслушивал новые фанфары.
"Аналогия понятна - ни писульки-голосовалки Сейма, ни новые фанфары, не смогут остановить наши монголо-кацапские орды", - пояснил журналист.
Он напомнил об одной из самых масштабных геополитических катастроф, а также десятилетиях унижений. И вот Россия снова вторглась в лоно Европы.
"Те, кто это понимает, хотя бы получат удовольствие", - заключил Стешин.

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