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В Польше нашли виноватых в гибели мигрантов на границе: "След России"
20 декабря 2021, 19:40 • 76 • Политика
В Польше политик отверг обвинения бежавшего в Белоруссию пограничника в убийствах мигрантов - он обвинил в этом русских.
В Польше назвали "бреднями" утверждения, что пограничники могли убивать беженцев на границе с Белоруссией.
Такое мнение высказал политик Марек Якубяк, комментируя заявления перебежавшего в Белоруссию польского военного Эмиля Чечко. Он ранее рассказал, что в Польше могли расстреливать мигрантов на границе.
- цитирует "ИноСМИ" заявление польского политика. По словам Якубяка, на подобных вещах специализируются "русские, а не мы".
Политик уверен, что обвинения польского пограничника неверны, так как на границе находится множество представителей разных ведомств. Якубяк также потребовал, чтобы Белоруссия выдала бежавшего пограничника.
Ранее польский солдат, который запросил убежище в Белоруссии, рассказал об убийствах мигрантов на границе.
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