В Польше нашли виноватых в гибели мигрантов на границе: "След России"

В Польше политик отверг обвинения бежавшего в Белоруссию пограничника в убийствах мигрантов - он обвинил в этом русских.

В Польше назвали "бреднями" утверждения, что пограничники могли убивать беженцев на границе с Белоруссией.

Такое мнение высказал политик Марек Якубяк, комментируя заявления перебежавшего в Белоруссию польского военного Эмиля Чечко. Он ранее рассказал, что в Польше могли расстреливать мигрантов на границе.

Полагаю, можно смело выдвинуть тезис, что поляки на подобные преступления не способны, ведь мы не белорусы и не русские,

- цитирует "ИноСМИ" заявление польского политика. По словам Якубяка, на подобных вещах специализируются "русские, а не мы".

Политик уверен, что обвинения польского пограничника неверны, так как на границе находится множество представителей разных ведомств. Якубяк также потребовал, чтобы Белоруссия выдала бежавшего пограничника.

Ранее польский солдат, который запросил убежище в Белоруссии, рассказал об убийствах мигрантов на границе.