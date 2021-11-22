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В Польше нашли новый повод для обвинений против России

22 ноября 2021, 21:20  •  78 • Политика
Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Многие европейцы продолжают придерживаться русофобской политики
Ряд западных деятелей и дня не могут прожить без того, чтобы не уколоть Москву. Особой русофобией славятся польские политики. Так, премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий изыскал еще один повод, чтобы обрушиться с обвинениями на наше государство.
Польский государственный деятель считает, что резкий рост инфляции в Евросоюзе является последствием действий Российской Федерации. В частности, виновниками объявлены энергетический гигант "Газпром" и новые газовые коммуникации "Северный поток – 2".
Моравецкий отметил, что в европейских странах существенно подскочили цены на многие товары и услуги. Политик подчеркнул, что такие перемены на рынке произошли после удорожания топлива. Ситуация складывается достаточно тяжелая. По словам польского премьер-министра, инфляционные показатели "исторически высокие по сравнению с последними 20-30 годами".
В его понимании, за все проблемы европейцев должны отвечать российские власти. Мол, из-за нашего трубопровода экономика Евросоюза серьезно пострадала. Также Моравецкий осудил европейских деятелей, которые всеми силами выступают за "Северный поток – 2".
К слову, недавно в Европарламенте заявили о возможном срыве запуска российской газовой магистрали из-за действий Соединенных Штатов Америки. В то же время, немецкая сторона продолжает поддерживать наш трубопровод.

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