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В Польше набросились на Путина с обвинениями в манипуляции историей

20 июня 2020, 14:00  •  189 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти страны настаивают на вторжении на свою территорию в годы Второй мировой
Статья Владимира Путина в американском издании о Второй мировой войне вызвала яростную реакцию у Польши. Российского президента обвинили в манипуляции событиями и переписывании истории.
Поводом для гнева Варшавы стало замечание Путина о том, что правительство Польши в довоенные времена "бросило собственный народ под гитлеровскую машину уничтожения", отмечает издание "The Telegraph".
В своей статье российский лидер указал, что вину за нацистское вторжение в 1939 году несет сама Польша. Действия правительства не дали заключить англо‑франко‑советский военный союз. Из-за надежды на западную помощь власти страны буквально подставили своих граждан под уничтожение.
Издание сообщило, что из-за такого высказывания Владимира Путина нынешнее руководство Польши, которое обвиняет СССР в начале войны, пришло в ярость. По их мнению, российский лидер обязан был указать, что советские войска вторглись на территорию их страны в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа.
Власти Польши обвинили в манипуляции историей.
Недовольство по поводу высказываний Путина возникло и в Этонии. Власти страны призвали провести судебное разбирательство, в ходе которого дадут оценку действиям СССР во время Второй мировой.

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