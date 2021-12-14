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В Польше мечтают стравить США и Россию, чтобы восстановить Речь Посполитую

14 декабря 2021, 23:05  •  54 • Политика
У Варшавы есть шанс воссоздать Речь Посполитую за счёт России, утверждает польское издание Gazeta Polska Codziennie. "Мы можем пойти даже дальше, чем 400 лет назад, и не только восстановить Первую Речь Посполитую, но и объединить весь регион Междуморья", - говорится в статье.
В Польше увидели шанс восстановить Речь Посполитую и даже создать новую империю за счёт конфликта между США и Россией. Об этом, не скрываясь, пишет польское издание Gazeta Polska Codziennie.
Речь идёт о постоянно нагнетаемой ситуации вокруг Украины и якобы готовящемся "вторжении России". Польская газета уверена, что Вашингтон обязательно одолеет Москву, а Варшава сможет прибрать к рукам часть территорий и восстановить утраченное могущество Речи Посполитой.
Мы можем не только склонить Запад "задушить" Путина санкциями, но и убедить наших соседей в том, что им следует отвернуться от России и развернуться к Варшаве,
- пишет Gazeta Polska Codziennie.
Издание пишет, что в Польше учатся и работают граждане Белоруссии и Украины. Именно их предлагается использовать для продвижения польской политики в соответствующих странах и воссоединения Речи Посполитой. По мнению польских журналистов, США это только одобрят.
Мы можем пойти даже дальше, чем 400 лет назад, и не только восстановить Первую Речь Посполитую, но и объединить весь регион Междуморья,
- мечтает автор материала Gazeta Polska Codziennie.
В своих фантазиях Запад уже заочно победил Россию, так как якобы обладает большим потенциалом. Хотя гиперзвуковое оружие создали в России и Китае, а "передовые" американские инженеры не могут заставить работать даже опытные образцы.
Также стоит отметить, что польские политики очень любят обвинять Россию в "имперских амбициях", но при этом чуть что - сами открыто мечтают о восстановлении и расширении польской империи. Пиком этих мечтаний является проект Междуморье, который предполагает объединение Восточной Европы под предводительством Польши.

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