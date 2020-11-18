В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские

Автор:

Александр Чаусов

Так, спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

Да побойтесь Бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв подчеркнул, что заявление Жарина "цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям". По словам сенатора, "смысл такой политики – выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли прифронтового государства Польша".

Кажется, это истерика

Вообще, конечно, подобного рода публичная политика Польши в отношении нашей страны – это ни разу не новость. Но нынешнее заявление Жарина всё же, на первый взгляд, какое-то внезапное. Вроде не годовщина крушения президентского самолёта под Смоленском, не юбилей "польской оккупации", даже 4 ноября уже прошло. С чего бы? Но нынешняя эскапада польского чиновника – она не столько про Россию и проблемы наших взаимоотношений, сколько вообще про Европу и о том, как Польше жить дальше.

В этом контексте полезно вспомнить недавнее заявление тамошнего президента Анджея Дуды, который на днях высказался в том смысле, что некие западные влиятельные силы шатают польский режим. При этом шатают его руками не абы кого, а специалистов, которые прошли многолетнюю подготовку в секретных службах Польской Народной Республики. Ну, в общем, не то чтобы совсем "русский", но "советский" след явно присутствует.

Тем не менее, нам тут важны эти самые "влиятельные западные силы", которые Дуда назвал ещё "леволиберальными". О чём вообще речь?

Дело в том, что 1 октября этого года в Евросоюзе вышел любопытный доклад "О состоянии верховенства права в ЕС". И в этом докладе жёсткой критике подверглись Венгрия и Польша. При этом формулировки в адрес "стран-виновниц" там примерно такие: "попустительство коррупции, ущемление свободы слова и отсутствие независимых судов". Казалось бы, милые бранятся – только тешатся. Ведь Евросоюз много лет позиционирует себя как "единая семья". А все эти обвинения друг друга в недостаточной открытости и демократичности – это так, мотивация для поддержания тонуса, чтобы все двигались в едином направлении.

Но в этот раз всё куда серьёзнее, поскольку речь идёт о деньгах. И деньгах, кажется, немалых. Просто в ЕС сформирован фонд по восстановлению экономики от последствий пандемии коронавируса. И сейчас за деньги из этого фонда идёт весьма жёсткая борьба.

Ряд крупных европейских чиновников уже открыто предлагают привязать выплаты из фонда к состоянию в том или ином государстве ЕС уровня коррупции, развитости демократических институтов, приверженности ценностям открытого и либерального общества.

Что там с коррупцией в Польше – это отдельный вопрос. Но вот насчёт либерализма и прочего "открытого общества" в католической стране дела обстоят понятно как. К слову, на наш, российский взгляд, неплохо обстоят, консервативно и с сохранением традиционных ценностей. Если б не эта застарелая русофобия, то нам с поляками было бы о чём договориться и на почве чего посотрудничать. Но увы.

Увы для поляков, их ценности не вписываются в общеевропейские. А в условиях пандемии COVID-19, кажется, люди из Брюсселя перестали закрывать глаза на такое расхождение по базовым принципам.

No Cash, no Wonder, no Hope

А потому сейчас Польша рискует пролететь с деньгами. И это проблема, поскольку на сентябрь 2020 года дефицит польского государственного бюджета составлял 3,641 миллиарда долларов. Нужно ли говорить, что он, дефицит, а не бюджет, продолжает расти?

Как продолжает расти и государственный долг этой очень гордой и «угнетаемой» страны. В августе 2020 он оставлял почти 289 миллиардов долларов, или 46% к ВВП страны. То есть с деньгами и долгами там всё очень плохо. А в силу пандемии ковида будет становиться только хуже.

И судя по всему, тот же Анджей Дуда начинает понимать, что плачевное состояние в экономике уже превратилось в социальные проблемы, а не за горами и политические. Когда режим действительно начнут "шатать". Но не некие "леволиберальные силы", а обычные, очень голодные и злые граждане. Эти проблемы, хотя бы частично и временно, помогли бы решить европейские деньги.

Но тут Брюссель уже фактически прямым текстом говорит: денег вы не получите, крутитесь сами как хотите. И вышло так потому, что вы – плохие. Коррупционные.

При других раскладах полякам на помощь могли бы прийти США. Но сейчас и в США всё настолько "интересно", что пока не до международной политики. А уж тем более не до того, чтобы выписать каким-то там панам милостыню. Даже в обмен на строительство новых военных и ракетных баз. Тем более, что при Трампе существенно сократилось и финансирование Штатами такой структуры как НАТО.

И в этой ситуации польский «политический гений» начал искать выход. Хотя бы на уровне публичных заявлений. Выход нашёлся быстро, благо он у поляков универсальный – «во всём виновата Россия». Отсюда и все эти заявления.

К слову, есть в них и подоплёка, о которой упомянул выше процитированный сенатор Косачёв. Поляки таким образом демонстрируют, что они очень нужны Европе и ЕС, в частности, как "щит" на пути "российской экспансии". Более того, они уже пострадали "от российских информационных манипуляций", поэтому... дайте грошей.

Нюанс в том, что европейские элиты на непубличном уровне, судя по всему, прекрасно знают цену словам о "российской агрессии" и всем этим душераздирающим историям. Поэтому на уровне заявлений – да, Россия, конечно, враг номер один. Но сейчас речь идёт о реальных деньгах и реальной экономике, которую необходимо восстанавливать. И есть мнение, что в этот раз "страшная российская агрессия" чиновниками и экономистами из Брюсселя будет проигнорирована. Потому что денег никогда на всех не хватает. А Восточная Европа в "единой семье ЕС" традиционно была и остаётся этаким пасынком. Поэтому и Венгрии, и Польше, да, думается, в скором времени и некоторым другим государствам будет предложено "крутиться как хочешь". И для многих в России это будет очень увлекательным зрелищем.